Se confirmó el parte médico de Agustín Marchesín en Boca: qué lesión tiene y cuándo podrá volver a jugar

Mientras por un lado Boca acumuló su tercera victoria de manera consecutiva y cambió la extensa racha negativa por una positiva, por otra parte recibió una mala noticia: la lesión de Agustín Marchesín. Es que cuando todo parecía cerrar otro fin de semana perfecto para el Xeneize al vencer a Aldosivi, en los últimos minutos el arquero quedó tendido sobre el campo de juego.

Si bien prácticamente no tuvo participación durante gran parte del partido que se disputó en Mar del Plata bajo una bruma muy presente, en la recta final sucedió una jugada particular. Aunque en principio tenía para despejar la pelota, el guardameta optó por eludir al delantero rival para poder salir con mayor tranquilidad, pero terminó de la peor forma que podía ocurrir.

Lo cierto es que Marchesín sufrió una lesión muscular grado II en el gemelo derecho, según detalló el Departamento Médico de Fútbol Profesional de la institución a través de un posteo en las redes sociales. De esta manera y tras someterse a los estudios pertinentes, el arquero ya conoce con exactitud la cuestión física que lo marginará de las canchas por un tiempo.

Así las cosas, puede confirmarse que el guardameta tendrá un plazo aproximado de alrededor de 3 a 5 semanas de recuperación, aunque está sujeto a su evolución que podría alterar los tiempos. Esto se debe a que este desgarro es de segundo grado y no se trata del habitual problema físico que suele darse en futbolistas que tiene un periodo de 21 días estipulados.

En definitiva, Marchesín se perderá el encuentro ante Rosario Central. Si bien ese panorama es solo como mínimo, la ausencia en el Gigante de Arroyito podría no ser la única en el futuro inmediato ya que cabe la posibilidad de que se extienda aún más. A favor del ex Lanús y Gremio, el próximo fin de semana no se juega por la fecha FIFA, por lo que “ganaría” una semana de trabajo.

En el mejor de los casos, atajaría contra Central Córdoba el domingo 21 de septiembre pero lo más probable es que regrese en la visita a Defensa y Justicia el sábado 27 o bien el 5 de octubre frente a Newell’s. En conclusión, eso depende exclusivamente de la evolución del músculo en cuestión y a medida que transcurran los días se sabrá con mayor efectividad el panorama.

El momento de la lesión de Marchesín

