Ganó la Copa Libertadores de la mano de Miguel Russo y lanzó una preocupante sentencia sobre el DT de Boca: “Lo veo demacrado”

A mitad de año cuando Miguel Ángel Russo asumió como nuevo entrenador de Boca por tercera vez en su extensa carrera, comenzaron a tomar protagonismo distintos rumores sobre su estado de salud. Es que el director técnico debió atravesar una enfermedad de gravedad que superó con éxito pero deja grandes secuelas y ahora habló una persona que lo conoce como pocos.

Hugo Gottardi supo ser su ayudante de campo desde los inicios en 1990 hasta 2019, es decir los 29 años que transcurrieron cuando comenzaron en Lanús hasta que se fueron de Alianza Lima, justo antes de que empiece su segundo ciclo en el Xeneize. Ahora que Miguelo volvió a estar en el centro de la escena del deporte, rompió el silencio y se refirió a cómo lo ve de ánimo y de salud.

Lo cierto es que realizó una entrevista exclusiva con Boca de Selección y no titubeó al revelar en qué estado lo ve a su compañero de cuerpo técnico durante prácticamente tres décadas consecutivas. “Lo veo demacrado, lo veo cansado”, sentenció Gottardi de manera contundente. Pocos segundos después y para justificarse, agregó: “Y sí, está luchando en muchos frentes Miguel…“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex colaborador amplió su discurso al respecto. “Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado… y, viste. Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión. Es duro. El viene de una enfermedad y está… bien. Para mí, está bien“, manifestó mientras hacía algunas pausas entre las frases en señal de preocupación por el experimentado DT.

Hugo Gottardi y Miguel Ángel Russo, el cuerpo técnico de Boca Juniors durante 2007. (Foto: Olé)

En referencia a la imagen que trascendió durante el partido entre Boca y Aldosivi de este domingo donde pareciera que Russo se quedó dormido por un breve instante, Hugo lo desmintió y expresó: “Estaba con mi hijo y le digo, mirá vos, capaz que pestañeó. Capaz que pestañeó y le sacaron la foto con los ojos cerrados. Y dije, ¿Quién se va a dormir? ¿Miguel? Olvidateee“.

De esta manera, Gottardi se encargó de dejar a las claras cuál es su postura sobre que Russo se mantenga como entrenador del Xeneize. En primer lugar confesó que lo ve agotado por razones obvias vinculadas al tratamiento que realiza, pero también aprovechó para descartar la posibilidad de que se había quedado dormido, tal como indicaban algunas versiones en las últimas horas.

Russo y Gottardi, campeones de la Libertadores

Hugo Gottardi era parte del cuerpo técnico que lideraba Miguel Ángel Russo durante 2007, cuando conquistaron la recordada Copa Libertadores en Boca. Allí, con un deslumbrante Juan Román Riquelme y el siempre goleador Martín Palermo como principales emblemas del equipo, el Xeneize se consagró campeón de América tras vencer 5-0 a Gremio en la final, que fue un global histórico.

