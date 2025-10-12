Es tendencia:
Boca Juniors

Boca hoy: nuevo homenaje a Russo, el nivel de Delgado en el Sub 20 y más

Las novedades más importantes del Xeneize en este domingo 12 de octubre.

Por Marco D'arcangelo

Los jugadores de Boca celebran la victoria ante Newell's.
Los jugadores de Boca celebran la victoria ante Newell's.

Con vistas al partido contra Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura, Claudio Úbeda junto al cuerpo técnico de Boca continúan preparando al plantel para el regreso a La Bombonera. Además, hubo un nuevo homenaje para Miguel Ángel Russo y Milton Delgado se destaca en el Sub 20.

Milton Delgado, la buena noticia para Boca que le deja el Mundial Sub 20

Con la victoria 2 a 0 ante la Selección de México, la Selección Argentina avanzó a la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, instancia en la que se medirá frente a la Selección Colombia, que viene de hacer lo propio al eliminar a España por 3 a 2 en cuartos de final.

Una de las grandes figuras del equipo comandado por Diego Placente es Milton Delgado, el volante central de Boca que perdió terreno en el último tiempo en el primer equipo ante la llegada de Leandro Paredes, y que se convirtió en una buena noticia para Claudio Úbeda y su CT. 

Milton Delgado, la buena noticia para Boca que le deja el Mundial Sub 20

Boca ploteó su micro en homenaje a Russo

En el regreso a los entrenamientos del plantel de Boca luego del fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo, el club mostró un nuevo homenaje para el DT. En esta oportunidad, fue el ploteo del colectivo con el que el plantel viaja a los partidos y se mueve por la ciudad.

Es que, el ómnibus del primer equipo tiene un ploteo en la ventana delantera de su segundo piso. Allí, aparece la imagen de un Russo sonriente, junto a una recordada frase que dijo en su llegada a la institución. “‘A Boca nunca se le puede decir que no’ Hasta siempre, Miguel“, dice en el vidrio.

Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo ploteando el micro con su imagen: la mítica frase del DT que se eligió

Tras irse de Boca, Saracchi fue capitán en Uruguay

Durante el último mercado de pases, fueron varios los movimientos que se dieron en el Mundo Boca y además de los arribos también tuvo lugar la salida de Marcelo Saracchi. El defensor decidió buscar un nuevo destino con el claro objetivo de tener mayor rendimiento y así fue como pasó de ser marginado a tener un importante liderazgo con el seleccionado de su país.

Primero por decisión táctica de Miguel Ángel Russo y su cuerpo técnico, el lateral había perdido terreno y corría por detrás de Lautaro Blanco. Luego, debido a un hecho de conducta que no cayó nada bien puertas adentro, fue separado del plantel profesional y a partir de ese momento dejó de ser tenido en cuenta. Incluso hasta se entrenaba en soledad y en contra turno de sus compañeros.

Fue borrado por Russo y Riquelme, se fue de Boca y ahora es el capitán de la selección de su país

ver también

Fue borrado por Russo y Riquelme, se fue de Boca y ahora es el capitán de la selección de su país

Marco D'arcangelo
Marco D'arcangelo

