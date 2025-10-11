Boca homenajeó a Miguel Ángel Russo ploteando el micro con su imagen: la mítica frase del DT que se eligió

En el regreso a los entrenamientos del plantel de Boca luego del fallecimiento de su entrenador, Miguel Ángel Russo, el club mostró un nuevo homenaje para el DT. En esta oportunidad, fue el ploteo del colectivo con el que el plantel viaja a los partidos y se mueve por la ciudad.

Es que, el ómnibus del primer equipo tiene un ploteo en la ventana delantera de su segundo piso. Allí, aparece la imagen de un Russo sonriente, junto a una recordada frase que dijo en su llegada a la institución. “‘A Boca nunca se le puede decir que no’ Hasta siempre, Miguel“, dice en el vidrio.

El colectivo de Boca ploteado con la imagen de Russo. (Foto: @Tato_Aguilera).

De esta manera, en el duelo en el que el Xeneize recibirá a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, se verá por primera vez a este colectivo en La Bombonera. Además, se espera que allí se realice un nuevo homenaje para el entrenador por parte del club.

Juvenal Rodríguez reveló que seguirán en el cargo

Tras la triste noticia del fallecimiento de Russo, una de las preguntas que comenzaron a surgir puertas adentro en el club era la de quién iba a ser el entrenador del equipo de cara a la recta final del año. Finalmente, con Claudio Úbeda a la cabeza, seguirá el cuerpo técnico de Miguel.

“Claudio será el nuevo técnico, yo estaré como asistente seguramente hasta que termine este torneo. Luego ya después decidirá el club, las directivas, cuál es el camino, pero por ahora estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre“, explicó Juvenal Rodríguez en una entrevista con el medio colombiano VBar Caracol.

¿Qué le queda a Boca?

El Xeneize se medirá el próximo sábado ante Belgrano de Córdoba en La Bombonera, luego visitará a Estudiantes de La Plata, para finalmente cerrar su participación en la fase regular del Torneo Clausura con dos partidos en condición de local: ante River y Tigre. Cabe destacar que también tendrá que jugar el partido postergado de este sábado ante Barracas Central, resta saber la fecha exacta del mismo.

