Boca hoy: repercusiones post Vasco, Villa lesionado, el posible 11 vs. Talleres y qué pasa con el Maracaná

En el día posterior a la derrota ante Vasco da Gama, Boca ya busca dar vuelta la página para pensar tanto en el duelo definitivo de las semis de la Copa Sudamericana como en el partido frente a Talleres por el Torneo Clausura. En este contexto, diversas novedades ocurrieron en el Xeneize en las últimas horas. Repasalas a continuación.

Por qué Fluminense y Flamengo se oponen a que se use el Maracaná

Cuando parecía todo definido para que la vuelta entre Vasco y Boca se juegue en el Jornalista Mario Filho, finalmente llegó una nueva apelación del consorcio Fla-Flu para evitar que se dispute allí. Mientras el estadio de la vuelta sigue siendo un misterio, se conoció hoy el verdadero motivo de esta negativa de parte de los dos equipos cariocas.

Según ESPN Brasil, en el consorcio temen que Vasco – Boca “abra el camino para que cualquier club juegue en el Maracaná, bajo la premisa de precedente peligroso“.

“El Consorcio Fla-Flu alega que la decisión podría permitir que otros clubes obtengan liminares, incluso durante períodos de mantenimiento, lo que perjudicaría la planificación del estadio. La dupla afirma que impedir el partido sería de interés público. Sostiene además que, si su interés fuera financiero, defendería la realización del juego, ya que recibiría alquiler”, añadió la fuente citada.

Por último afirman que la Conmebol mantiene Asunción, en Paraguay, como plan B en caso de que haya un nuevo cambio judicial.

¿Titulares vs. Talleres? La respuesta de Arruabarrena

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena se mostró optimista de cara a la vuelta vs. Vasco: “Ahora vamos a volver al hotel a descansar y pensar en el viernes. Ya tendremos tiempo después del partido con Talleres. Estamos jugando la posibilidad de llegar a una final, no hay mucho que hablar”.

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“Corregir y tratar de ir a buscar el partido allá como lo hacemos siempre. Obviamente nos hubiera gustado ganar en casa, pero esto es fútbol. Habrá que ir a Brasil a tratar de ganar y pasar. El mejor incentivo es poder llegar a una final. No hay mucho para hablar, sí para corregir”, continuó.

Y luego adelantó cómo definirá a los titulares del duelo del viernes ante Talleres: “Vamos a poner lo mejor. Trataré de poner lo mejor. Después hablaré con la parte médica, los jugadores. Vamos a ir viendo en estos pocos entrenamientos. Tenemos una idea, pero es verdad que tal vez en la zona media estamos con lo justo. Vamos a tratar de poner lo mejor. Es lo que necesitamos y lo que venimos haciendo, si los tiempo nos da para recuperarnos”.

El capitán de Vasco y una polémica chicana

Como suele suceder, más aún cuando el rival es brasileño, las redes sociales se inundaron de imágenes picantes relacionadas al partido. Entre las más llamativas, apareció una que publicó ni más ni menos que el capitán de Vasco de Gama, el experimentado volante Thiago Mendes.

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Con pasado en Goiás, Sao Paulo, Lille, Lyon y Al Rayyan, el mediocampista central de 34 años dejó una picante imagen en su cuenta oficial de Instagram. A través de una historia, Mendes publicó una imagen creada con IA en la que se le ve destrozando con sus manos un escudo de Boca.

Sin texto incluido, pero sumando la canción titulada “No tenemos miedo” en portugués, el portador de la cinta del cruzmaltino dejó un fuerte mensaje de cara a la vuelta. Lógicamente, en el Mundo Boca no cayó nada bien la falta de respeto a su emblema.

La lesión de Villa ante Vasco

Al margen de que su rendimiento actual no es el mejor, el Vasco quiso cambiar el esquema en el arranque y no funcionó como esperaba. Por eso, en el complemento ingresó el colombiano para volver al 4-3-3 característico de su estilo de juego. Sin embargo, nuevamente tuvo una mala noche, sin poder marcar diferencias en el uno contra uno y en las asociaciones colectivas. Para peor, se confirmó que sufrió una lesión durante el partido.

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A falta de los estudios, los cuales se realizará en las próximas horas en Boca Predio, todo parece indicar que Villa sufrió un esguince leve de tobillo. El propio Arruabarrena lo explicó en conferencia de prensa: “Sebastián, en la segunda jugada que patea de zurda, ha hecho un mal movimiento y tiene el tobillo bastante hinchado. Supongo que, con un poco de hielo, no habrá problema. Hablaré con él y la parte médica”.

Durante la tarde se someterá a estudios. Lo concreto es que padece una molestia en el tobillo que viene arrastrando hace un mes y medio. Ante Vasco, el dolor se profundizó y los estudios serán por precaución, no porque haya algo grave en la zona. A priori, podrá estar el próximo martes para la vuelta de las semis.

Las tres rachas que se cortaron en Boca con la derrota ante Vasco

Perdió un invicto de 17 partidos : el Xeneize arrastraba un registro de nueve victorias y ocho empates hasta la caída con Vasco da Gama.

: el Xeneize arrastraba un registro de nueve victorias y ocho empates hasta la caída con Vasco da Gama. Fin de la efectividad del Boca de Vasco en La Bombonera : Arruabarrena no había perdido ningún partido jugando de local desde su regreso a Boca. Su historial era de siete triunfos y apenas un empate.

: Arruabarrena no había perdido ningún partido jugando de local desde su regreso a Boca. Su historial era de siete triunfos y apenas un empate. Perdió de local contra un brasileño después de seis años: Boca no perdía en La Bombonera ante un equipo de Brasil desde el 0-1 con Internacional de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2020. Después de esa derrota, el Xeneize encadenó un invicto de 10 partidos hasta este martes.