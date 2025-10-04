Es tendencia:
Boca Juniors

Los convocados de Boca para recibir a Newell’s: la decisión de Úbeda con Cavani

El Xeneize tiene todo listo para el encuentro de este domingo a las 19 ante la Lepra. Transmite TNT Sports.

Por Joaquín Alis

Claudio Úbeda, principal colaborador de Miguel Russo en Boca.
Claudio Úbeda, principal colaborador de Miguel Russo en Boca.

Luego de tres partidos sin victorias, Boca regresará a La Bombonera buscando sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla anual y ponerse a tiro en la clasificación a la Copa Libertadores. Claudio Úbeda, que sigue reemplazando a Miguel Ángel Russo, definió los convocados para el compromiso de este domingo a las 19.

La primera novedad es el regreso de Edinson Cavani, quien ya dejó atrás su lesión en el psoas y está listo para volver. No se descarta que el uruguayo recupere la titularidad en la ofensiva. Además, Exequiel Zeballos también reaparece en la nómina tras haberse quedado afuera ante Defensa y Justicia.

Entre las ausencias, la más destacada es la de Frank Fabra. Tras haber probado a Malcom Braida como alternativa en el lateral izquierdo, Úbeda decidió prescindir del colombiano en la convocatoria. El contrato del jugador vence en diciembre y sus días en el club están contados. Por otra parte, Carlos Palacios será baja por una distensión del músculo pectíneo izquierdo.

Los convocados para enfrentar a Newell’s

  • Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.
  • Defensores: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.
  • Mediocampistas: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco.
  • Delanteros: Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani.

La posible formación de Boca

A diferencia de los últimos compromisos, el XI de Boca tiene más dudas que certezas. Claudio Úbeda deberá definir quién reemplazará a Palacios y quien acompaña a Miguel Merentiel en la delantera. Alan Velasco y Edinson Cavani pican en punta para ocupar esos lugares.

De esta manera, el Xeneize formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Williams Alarcón o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Edinson Cavani.

