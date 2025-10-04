Los convocados de Boca para recibir a Newell’s: la decisión de Úbeda con Cavani

Luego de tres partidos sin victorias, Boca regresará a La Bombonera buscando sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla anual y ponerse a tiro en la clasificación a la Copa Libertadores. Claudio Úbeda, que sigue reemplazando a Miguel Ángel Russo, definió los convocados para el compromiso de este domingo a las 19.

La primera novedad es el regreso de Edinson Cavani, quien ya dejó atrás su lesión en el psoas y está listo para volver. No se descarta que el uruguayo recupere la titularidad en la ofensiva. Además, Exequiel Zeballos también reaparece en la nómina tras haberse quedado afuera ante Defensa y Justicia.

Entre las ausencias, la más destacada es la de Frank Fabra. Tras haber probado a Malcom Braida como alternativa en el lateral izquierdo, Úbeda decidió prescindir del colombiano en la convocatoria. El contrato del jugador vence en diciembre y sus días en el club están contados. Por otra parte, Carlos Palacios será baja por una distensión del músculo pectíneo izquierdo.

Los convocados para enfrentar a Newell’s

Arqueros : Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Defensores : Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco. Mediocampistas : Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco.

: Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco. Delanteros: Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani.

La posible formación de Boca

A diferencia de los últimos compromisos, el XI de Boca tiene más dudas que certezas. Claudio Úbeda deberá definir quién reemplazará a Palacios y quien acompaña a Miguel Merentiel en la delantera. Alan Velasco y Edinson Cavani pican en punta para ocupar esos lugares.

De esta manera, el Xeneize formaría con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Williams Alarcón o Ander Herrera; Miguel Merentiel, Milton Giménez o Edinson Cavani.

Publicidad

Publicidad

ver también Una expulsión marcó su paso por Boca y encontró su lugar en el mundo en una liga sancionada por la FIFA