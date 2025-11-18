Boca recupera a una pieza importante para el duelo ante Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

En el cierre de la etapa regular del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors consiguió una imponente racha que lo colocó como líder de la Zona A de cara a los Playoffs. Aunque el Xeneize enfrentará al último clasificado del otro grupo, será un duro desafío.

Es que los comandados por Claudio Úbeda afrontarán los octavos de final en La Bombonera ante Talleres. El combinado cordobés, dirigido por Carlos Tévez, intentará bajar a los de azul y oro, que lograron convertirse en candidatos al título por sus recientes actuaciones.

En ese contexto, Boca intentará extender su buen momento, para lo que ya está trabajando en su predio de Ezeiza. Úbeda quiere contar con todas sus piezas y este martes recibió una grata noticia al confirmarse que tendrá a disposición ante la T a un jugador recuperado.

Se trata de Rodrigo Battaglia, que había sufrido un desgarro en el sóleo que lo marginó por casi un mes. Fue en la previa del duelo ante Barracas Central, cuando no pudo completar un entrenamiento y los estudios posteriores confirmaron su lesión.

Ahora, el exfutbolista de Atlético Mineiro volvió a ponerse a las órdenes de Úbeda y logró estar a la par de sus compañeros en la práctica de este martes. De esta manera, el DT suma una nueva opción para el armado del equipo de cara al duelo ante Talleres.

Rodrigo Battaglia, jugador de Boca. (Foto: Getty)

Sin embargo, Battaglia podría correr de atrás, ya que ambas líneas en las que puede desempeñarse hoy tienen a jugadores con actualidades sólidas. Lautaro Di Lollo forma una buena dupla de zagueros junto a Ayrton Costa, mientras que Leandro Paredes encontró en Milton Delgado un gran socio en el mediocampo.

ver también Decidido: los 2 cambios en la formación que hará Úbeda en Boca para enfrentar a Talleres

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre

17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)

20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

19.15 – Racing (3°A) vs. River (6°B)

22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)

Miércoles 26 de noviembre

21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)

