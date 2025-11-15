Es tendencia:
Boca se fija en un 10 del fútbol brasileño como posible refuerzo para la Copa Libertadores 2026

Bruno Zapelli, volante de Athletico Paranaense, el es primer nombre concreto que comenzó a vincularse como refuerzo de Boca para el próximo año. Los detalles.

Por Lautaro Tiburzio

El 10 que quiere Boca para el 2026
© GettyEl 10 que quiere Boca para el 2026

Es una realidad que faltan varias semanas para que el mercado de pases del fútbol argentino comience, ya que antes de ello debe finalizar la temporada y el año. Sin embargo, algunos clubes ya empiezan a idear estrategias y a sondear jugadores para los objetivos pautados para el 2026. Boca Juniors es uno de ellos.

Tras haber vencido a River en el Superclásico del pasado domingo, el Xeneize se aseguró su regreso a la Copa Libertadores luego de dos años afuera, y puertas adentro apuntan a competir seriamente en la próxima edición. Algo que, incluso, en las últimas horas se ocupó de revelar una figura del equipo como Ayrton Costa.

Lo cierto es que, pensando en el mercado de pases y con ese objetivo en mente, Boca ya tiene un primer apuntado con nombre y apellido: Bruno Zapelli, enganche nacido en Carlos Paz, surgido de Belgrano de Córdoba y con presente en el Athletico Paranaense, que actualmente milita la Serie B de Brasil y tiene casi asegurado su ascenso a primera.

El 10 del conjunto de Curitiba hace tiempo interesa en Boca y ha sido objetivo en mercados anteriores, sin éxito. Según pudo saber BOLAVIP, Zapelli vuelve a estar en el radar del club de la Ribera para el próximo año y no se descartan avances en las próximas semanas.

Bruno Zapelli en Paranaense. El 10 vuelve a estar en el radar xeneize (Bruno Zapelli en Instagram)

Bruno Zapelli en Paranaense. El 10 vuelve a estar en el radar xeneize (Bruno Zapelli en Instagram)

De todas formas, para que eso suceda, el jugador tiene que disputar los últimos dos compromisos de la Serie B, ante Ferroviario y América Mineiro, en los que puede confirmar el regreso al Brasileirao e incluso el título de la segunda división al encontrarse en el segundo puesto.

Zapelli lleva disputados 33 de los 36 partidos posibles, en los que anotó 4 goles y dio 6 asistencias. A falta de semanas para que se abra el mercado, en Boca ya apareció el primer nombre concreto que podría ser refuerzo.

Boca irá por un 9 en el mercado de pases

Además del caso de Bruno Zapelli, en Boca también tienen intenciones de fichar un centrodelantero para sumar a la competencia con Miguel Merentiel, Milton Giménez y la incertidumbre en torno al físico de Edinson Cavani. De momento, no han trascendido nombres para la posición ofensiva, pero es un hecho que el ataque será reforzado para el 2026.

En síntesis

  • Boca Juniors se aseguró el regreso a la Copa Libertadores tras vencer a River el pasado domingo.
  • El primer apuntado por Boca para el mercado de pases es Bruno Zapelli, enganche del Athletico Paranaense de Brasil.
  • Zapelli disputó 33 partidos en la Serie B, anotando 4 goles y brindando 6 asistencias.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

