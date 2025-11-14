Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Fue campeón del mundo con Boca, reveló que lo quiso River y sacó chapa con la Libertadores 2026: “Dominaremos Sudamérica”

Pedro Iarley, parte del Xeneize que venció al Milan en 2003, estuvo presente en el último Superclásico y aprovechó su visita para revelar secretos de su ciclo azul y oro.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Pedro Iarley, presente en La Boca en el último Superclásico.
© @pedroiarleyPedro Iarley, presente en La Boca en el último Superclásico.

En medio de la euforia por la victoria de Boca en el Superclásico, La Bombonera contó con un invitado de lujo en sus tribunas: Pedro Iarley. El brasileño, campeón del mundo con el Xeneize a comienzos de siglo, regresó a la que fue su casa para vivir el encuentro “como un hincha más”. Horas después de la celebración, Iarley dejó declaraciones explosivas: reveló que River buscó contratarlo antes de su llegada a La Ribera y, más aún, lanzó una frase que resuena con la ambición del hincha.

Mientras el mundo Xeneize atraviesa la resaca de las celebraciones por vencer al eterno rival, el ex enganche brasileño aprovechó el envión anímico que dejó aquel triunfo para proyectar el futuro continental del club. “La Copa Libertadores sin Boca no es la Libertadores. Pronto vamos a dominar Sudamérica”, sentenció. El mensaje, claro está, llega en un momento clave, ya que la victoria en el Superclásico aseguró el regreso de Boca a la cita continental en 2026, luego de dos años de ausencia.

No obstante, la confesión más impactante llegó cuando recordó el momento previo a su arribo al club a mediados de 2003, justo después de brillar en La Bombonera con la camiseta de Paysandú. Iarley aseguró que River lo buscó en aquel mismo mercado de pases, pero su respuesta fue categórica. “Hablé con River también después de lo que hice en La Bombonera. Seguramente les iba a interesar. Pero yo digo ‘no, vamos para Boca, La Bombonera…’”, contó en Tyc Sports. Aquella decisión cambió para siempre su carrera: meses después terminaría levantando el Apertura y la Copa Intercontinental bajo el mando de Carlos Bianchi, a quien definió “fenomenal como entrenador y persona“.

Tweet placeholder

Durante la entrevista, el delantero recordó que, pese a encontrarse con un plantel que contaba con varios referentes y figuras de renombre, el vestuario lo recibió con bromas constantes por su nacionalidad brasileña. “Me volvían loco, pero con respeto. Era un grupo fuerte y divertido”, señaló, mencionando especialmente a Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri. En esa misma línea, admitió que la eterna discusión entre “Pelé o Maradona” se daba todos los días. “Yo decía empate. Cascini, el Pato y Schiavi se me venían todos encima”, evocó.

De todas formas, uno de los momentos que identifica el paso de Iarley por el fútbol argentino fue su gol en el Monumental, usando nada menos que la camiseta número 10. Un Superclásico que el dio un vuelco de 180 grados a su estadía en Boca. “Después de ese partido se terminó la discusión (por su dórsal). Los hinchas cantaban que era el hermano de Pelé y me hacían reverencia”, recordó.

Publicidad
Nacho Russo reveló el gesto que tuvo Riquelme para cumplir el último deseo de Miguel como DT de Boca: “No lo podíamos creer”

ver también

Nacho Russo reveló el gesto que tuvo Riquelme para cumplir el último deseo de Miguel como DT de Boca: “No lo podíamos creer”

Dos ausencias y Cavani citado con dos pibes de Reserva: las sorpresas que prepara Claudio Úbeda para que Boca reciba a Tigre

ver también

Dos ausencias y Cavani citado con dos pibes de Reserva: las sorpresas que prepara Claudio Úbeda para que Boca reciba a Tigre

La visita de Iarley a La Bombonera

Más de dos décadas después, el vínculo emocional de Iarley con Boca sigue vigente. La prueba estuvo el domingo pasado, cuando se lo vio gritar con el puño cerrado el gol de Exequiel Zeballos. Una vez consumada la victoria Xeneize, se mostró emocionado en redes sociales y comparó la fecha con su gol a River. “¡Cómo extrañé celebrar un gol en La Bombonera! ¡Sobre todo en un clásico! Y justo fue el 9 de noviembre, ¡el mismo día que hace 22 años celebré en su estadio!”, escribió.

Tweet placeholder

Y en otra publicación agregó: “Volver a La Bombonera es como revivir una parte de mi historia. Cada rincón guarda un sonido, un recuerdo, una emoción que nunca se desvanecerá”. Iarley jugó apenas diez meses en Boca, pero aún parece seguir firme en el recuerdo azul y oro. Por eso, ya como un hincha, no duda: “Pronto vamos a dominar Sudamérica”.

Publicidad

Datos clave

  • Pedro Iarley confesó que River lo quiso contratar en 2003.
  • Iarley sentenció: “La Libertadores sin Boca no es la Libertadores”.
  • Iarley decía “empate” en la discusión Pelé o Maradona con el plantel.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”
Boca Juniors

Fue héroe en un Superclásico, salió campeón del mundo con Boca y reapareció en La Bombonera ante River: “Sentí la misma emoción”

Mientras River sigue luchando por clasificar, Ayrton Costa se ilusiona con la Copa Libertadores: "El próximo objetivo"
Boca Juniors

Mientras River sigue luchando por clasificar, Ayrton Costa se ilusiona con la Copa Libertadores: "El próximo objetivo"

Nacho Russo reveló el gesto de Riquelme a Miguel para cumplir su último deseo como DT de Boca
Boca Juniors

Nacho Russo reveló el gesto de Riquelme a Miguel para cumplir su último deseo como DT de Boca

Necaxa quiere a Damián Ayude para reemplazar a Gago
Fútbol Sudamericano

Necaxa quiere a Damián Ayude para reemplazar a Gago

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo