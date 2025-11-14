Fue campeón del mundo con Boca, reveló que lo quiso River y sacó chapa con la Libertadores 2026: “Dominaremos Sudamérica”

En medio de la euforia por la victoria de Boca en el Superclásico, La Bombonera contó con un invitado de lujo en sus tribunas: Pedro Iarley. El brasileño, campeón del mundo con el Xeneize a comienzos de siglo, regresó a la que fue su casa para vivir el encuentro “como un hincha más”. Horas después de la celebración, Iarley dejó declaraciones explosivas: reveló que River buscó contratarlo antes de su llegada a La Ribera y, más aún, lanzó una frase que resuena con la ambición del hincha.

Mientras el mundo Xeneize atraviesa la resaca de las celebraciones por vencer al eterno rival, el ex enganche brasileño aprovechó el envión anímico que dejó aquel triunfo para proyectar el futuro continental del club. “La Copa Libertadores sin Boca no es la Libertadores. Pronto vamos a dominar Sudamérica”, sentenció. El mensaje, claro está, llega en un momento clave, ya que la victoria en el Superclásico aseguró el regreso de Boca a la cita continental en 2026, luego de dos años de ausencia.

No obstante, la confesión más impactante llegó cuando recordó el momento previo a su arribo al club a mediados de 2003, justo después de brillar en La Bombonera con la camiseta de Paysandú. Iarley aseguró que River lo buscó en aquel mismo mercado de pases, pero su respuesta fue categórica. “Hablé con River también después de lo que hice en La Bombonera. Seguramente les iba a interesar. Pero yo digo ‘no, vamos para Boca, La Bombonera…’”, contó en Tyc Sports. Aquella decisión cambió para siempre su carrera: meses después terminaría levantando el Apertura y la Copa Intercontinental bajo el mando de Carlos Bianchi, a quien definió “fenomenal como entrenador y persona“.

Durante la entrevista, el delantero recordó que, pese a encontrarse con un plantel que contaba con varios referentes y figuras de renombre, el vestuario lo recibió con bromas constantes por su nacionalidad brasileña. “Me volvían loco, pero con respeto. Era un grupo fuerte y divertido”, señaló, mencionando especialmente a Rolando Schiavi y Roberto Abbondanzieri. En esa misma línea, admitió que la eterna discusión entre “Pelé o Maradona” se daba todos los días. “Yo decía empate. Cascini, el Pato y Schiavi se me venían todos encima”, evocó.

De todas formas, uno de los momentos que identifica el paso de Iarley por el fútbol argentino fue su gol en el Monumental, usando nada menos que la camiseta número 10. Un Superclásico que el dio un vuelco de 180 grados a su estadía en Boca. “Después de ese partido se terminó la discusión (por su dórsal). Los hinchas cantaban que era el hermano de Pelé y me hacían reverencia”, recordó.

La visita de Iarley a La Bombonera

Más de dos décadas después, el vínculo emocional de Iarley con Boca sigue vigente. La prueba estuvo el domingo pasado, cuando se lo vio gritar con el puño cerrado el gol de Exequiel Zeballos. Una vez consumada la victoria Xeneize, se mostró emocionado en redes sociales y comparó la fecha con su gol a River. “¡Cómo extrañé celebrar un gol en La Bombonera! ¡Sobre todo en un clásico! Y justo fue el 9 de noviembre, ¡el mismo día que hace 22 años celebré en su estadio!”, escribió.

Y en otra publicación agregó: “Volver a La Bombonera es como revivir una parte de mi historia. Cada rincón guarda un sonido, un recuerdo, una emoción que nunca se desvanecerá”. Iarley jugó apenas diez meses en Boca, pero aún parece seguir firme en el recuerdo azul y oro. Por eso, ya como un hincha, no duda: “Pronto vamos a dominar Sudamérica”.

