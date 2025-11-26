Agustín Marchesín destacó las tres similitudes de Claudio Úbeda con Lionel Scaloni: “Tiene cosas parecidas”

Consumada la clasificación de Boca a los cuartos de final del Torneo Clausura, gracias a la victoria 2-0 sobre Talleres en La Bombonera que lo tuvo como figura importante para mantener la valla invicta pese a lo mucho que atacó la visita, Agustín Marchesín se refirió a la confianza que le dieron al grupo los buenos resultados y al buen trabajo que viene realizando Claudio Úbeda tras asumir la conducción del grupo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

En ese sentido, el arquero coincidió con una comparación que el capitán Leandro Paredes ya había hecho entre el entrenador del Xeneize y Lionel Scaloni, con quien ambos han tenido el privilegio de convivir en la Selección Argentina, donde al igual que Úbeda asumió como DT principal después de haber sido parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

“Hemos hablado de eso con Leo. Úbeda escucha mucho al jugador, acompaña y da confianza. Son parecidos con Scaloni, especialmente desde lo humano“, dijo reconociendo tres virtudes en el DT de Boca que lo asemejan con el campeón del mundo con Argentina.

Ya a modo personal, el arquero también destacó la importancia del entrenador en una levantada de su rendimiento que le permitió acumular el último domingo su tercera valla invicta consecutiva. “Cuando las cosas no salieron, estuvo ahí para darme la confianza que todo jugador necesita”, dijo.

Su relación con la crítica

Tras reconocer que jugar en Boca siendo hincha representa una responsabilidad extra por ser doble la felicidad en cada triunfo, pero también el malestar tras cada derrota, Agustín Marchesín dijo tener la experiencia suficiente para saber cómo convivir con la crítica.

“Ya hace 17 años tengo la suerte de ser arquero profesional y nunca dejé de trabajar. Acepto las críticas. En Argentina, normalmente son más las destructivas que las constructivas, pero lo trato de asimilar, tomarlo de la mejor manera para aprender y seguir creciendo. Trato de enfocarme en los míos y en el sueño de estar en Boca”, dijo.

La importancia de los referentes

Marchesín destacó además el aporte de los muchos jugadores de experiencia que conviven hoy en el plantel de Boca, con Leandro Paredes a la cabeza como capitán. “La llegada de Lea le dio un plus fundamental al equipo. Tenemos muchos referentes que tiran siempre para adelante, como él, Cavani, Ander (Herrera)… Tienen muchísima experiencia, pasaron por muchísimos lugares y obviamente vivieron cosas muy significativas. Tratamos de apoyarnos en ellos y en la confianza que nos dan“, dijo.

Y agregó: “Es un grupo muy sano, que tira siempre para adelante. Desde los más chicos hasta los más grandes. La gente que trabaja en el club también te hace sentir el apoyo. Cuando las cosas no salen están siempre pendientes de levantarte, de que estés bien. Se vive algo muy lindo en el club”.

