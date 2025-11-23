Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este domingo a la tarde, Boca recibe a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y en busca de un lugar en la siguiente ronda donde espera Argentinos Juniors. El partido que se disputa en La Bombonera comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

El equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda fue el mejor de la zona A y clasificó como líder absoluto. Por ese motivo se ganó la posibilidad de jugar la instancia en condición de local, tal como lo estipula la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize acumula 4 victorias consecutivas en el campeonato doméstico y llega en levantada futbolística a este compromiso contra los cordobeses.

Por otro lado, los hombres que lidera Carlos Tevez también atraviesan un gran presente. El Apache arribó con Talleres comprometido con el descenso y ahora solo perdió uno de los últimos 9, lo que le permitió meterse en el último puesto del lote de clasificados a los octavos de final. Contra todo pronóstico, visita La Bombonera y va en busca de eliminar a uno de los candidatos.

Leandro Paredes y Guido Herrera, capitanes de Boca y Talleres.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Talleres

Si Boca gana: sin importar el resultado, clasifica a los cuartos de final del Torneo Clausura de forma directa, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. Por su parte, Talleres sería eliminado.

sin importar el resultado, clasifica a los cuartos de final del Torneo Clausura de forma directa, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. Por su parte, Talleres sería eliminado. Si Boca empata: debe disputarse un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse en la tanda de penales.

debe disputarse un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse en la tanda de penales. Si Boca pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, Talleres avanza a los cuartos de final para medirse ante Argentinos Juniors.

