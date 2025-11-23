Es tendencia:
Torneo Clausura

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

En La Bombonera, el Xeneize recibe al Matador de Córdoba en busca de un lugar en los cuartos de final ante Argentinos Juniors.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca ante River en el Superclásico.
Este domingo a la tarde, Boca recibe a Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 y en busca de un lugar en la siguiente ronda donde espera Argentinos Juniors. El partido que se disputa en La Bombonera comienza a las 20 horas y cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y podés seguir el minuto a minuto en Bolavip.

El equipo que comanda tácticamente Claudio Úbeda fue el mejor de la zona A y clasificó como líder absoluto. Por ese motivo se ganó la posibilidad de jugar la instancia en condición de local, tal como lo estipula la Liga Profesional de Fútbol. El Xeneize acumula 4 victorias consecutivas en el campeonato doméstico y llega en levantada futbolística a este compromiso contra los cordobeses.

Por otro lado, los hombres que lidera Carlos Tevez también atraviesan un gran presente. El Apache arribó con Talleres comprometido con el descenso y ahora solo perdió uno de los últimos 9, lo que le permitió meterse en el último puesto del lote de clasificados a los octavos de final. Contra todo pronóstico, visita La Bombonera y va en busca de eliminar a uno de los candidatos.

Leandro Paredes y Guido Herrera, capitanes de Boca y Talleres.

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde ante Talleres

  • Si Boca gana: sin importar el resultado, clasifica a los cuartos de final del Torneo Clausura de forma directa, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. Por su parte, Talleres sería eliminado.
  • Si Boca empata: debe disputarse un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno y, en caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse en la tanda de penales.
  • Si Boca pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025. Mientras tanto, Talleres avanza a los cuartos de final para medirse ante Argentinos Juniors.
Nunca antes visto: Estudiantes repudió el título de Rosario Central con un impactante pasillo de espaldas

DATOS CLAVE

  • Boca Juniors recibe a Talleres de Córdoba este domingo a las 20 horas en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
  • Boca fue el líder de la Zona A y llega con cuatro victorias consecutivas, mientras que Carlos Tevez llevó a Talleres a octavos de final tras perder solo uno de los últimos 9 partidos.
  • El ganador avanzará a cuartos de final para enfrentarse a Argentinos Juniors.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

