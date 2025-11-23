Boca y Talleres se enfrentan por los octavos de final del Torneo Clausura: goles, videos e incidencias

Boca y Talleres se miden este domingo desde las 20, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. En lo que se presenta como el regreso de Carlos Tevez a la que supo ser su casa, el ganador del encuentro enfrentará a Argentinos en cuartos. El árbitro designado es Sebastián Zunino y la televisación está a cargo de TNT Sports.

El recibimiento de los hinchas de Boca a Tevez

Tweet placeholder

La formación confirmada de Boca

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Palacios, Paredes, Delgado, Zeballos; Giménez y Merentiel.

La alineación de Talleres

Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo.

Boca vs. Talleres: minuto a minuto

Publicidad