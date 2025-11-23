Es tendencia:
Por qué hay minuto de silencio en Boca vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

En la previa del duelo en La Bombonera, los futbolistas de ambos planteles realizaron un homenaje

Por Agustín Vetere

La Bombonera, casa de Boca Juniors.
La Bombonera, casa de Boca Juniors.

Atrás quedó la fase regular del Torneo Clausura 2025. Este fin de semana iniciaron los cruces de eliminación directa y los 16 equipos clasificados para esta instancia buscan sobrevivir para meterse en los cuartos de final. En La Bombonera, Boca Juniors enfrentará a Talleres.

El Xeneize, que terminó puntero en la Zona A, chocará ante el combinado cordobés, octavo en su zona, con clasificación en suspenso hasta el último momento. Carlos Tévez, como entrenador de la T, regresa a Brandsen 805, su casa como futbolista.

Pero además de la ovación a Carlitos, habrá otro momento de homenaje, un minuto de silencio. Es que la Asociación del Fútbol Argentino anunció este domingo el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales.

“Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA. Abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento”, publicó el organismo para despedirlo.

Como consecuencia y en homenaje de Souto, la AFA decidió imponer tres días de duelo e izar las banderas a media asta en la sede de Viamonte y en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Precisamente Souto fue quién inició las gestiones administrativas para acercar a la Pulga a las Selecciones Argentinas juveniles. Papúa, como lo conocían, llevaba 30 años colaborando con la Albiceleste.

DATOS CLAVE

  • El fallecimiento de Omar Souto, Gerente de Selecciones Nacionales, fue anunciado por la AFA.
  • Souto trabajó por 30 años con la Selección Argentina e inició gestiones para Lionel Messi.
  • La AFA decretó tres días de duelo e izar banderas a media asta en Viamonte y Ezeiza.
