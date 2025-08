Chicho Serna rompió el silencio tras la disolución del Consejo del Fútbol en Boca: “No me guardé nada”

La noticia del día y una de las más resonantes en el Mundo Boca en el último tiempo. En búsqueda de un cambio de rumbo, Juan Román Riquelme y los integrantes de la cúpula futbolística del club decidieron disolver el Consejo del Fútbol y que tanto Mauricio Serna como Raúl Cascini se vayan de la institución tras seis años brindando sus servicios.

Apenas se comunicó de manera oficial esta cuestión, el propio Chicho rompió el silencio y dio una escueta conferencia de prensa con los medios presentes en Boca Predio. Sin aceptar preguntas, el colombiano esbozó: “Vengo a manifestar lo que es claro. Presentamos la renuncia. Hasta hoy fui parte del club“. Luego, sostuvo: “No ha sido fácil. Los que me conocen saben lo que significa este club, pero la vida se trata de decisiones. A veces acertamos y a veces nos equivocamos. No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar“.

Más allá de esta ligera retrospectiva sobre su rendimiento en el cargo que ejercía desde 2022, Serna también le dejó un mensaje a los hinchas: “Es un momento muy difícil, pero así como un día el presidente me incitó a ser parte de su grupo de trabajo, hoy soy honesto y digo que lo di todo. A los hinchas les digo que los quiero mucho, que les agradezco por el cariño”.

En sintonía, continuó: “Seguramente me he equivocado y ofrezco mis disculpas, no dejo de ser humano. Se tomó la decisión y ya. Ahora habrá que ver que pasa en mi nueva etapa de vida. Ayer concretamos la decisión y hoy ya es una realidad. Hace unos días lo hemos hablado y desde ese entonces le estuvimos buscando una vuelta”.

Por último, sentenció que se le dio la posibilidad de tener otro rol puertas adentro, pero optó por salir definitivamente de Boca: “Me ofrecieron un nuevo puesto en el club, pero prefiero decir que esto tuvo su fin. La vida es así“.

Quiénes integraban el Consejo de Fútbol

Hasta hoy, el Consejo de Fútbol estaba conformado por cuatro exfutbolistas de Boca: Mauricio Serna, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez. En un principio, el grupo lo integraban los últimos tres, hasta que “Chicho” se sumó a mediados de 2022.

Las caras visibles en el día a día eran Serna, Cascini y Delgado, ya que Bermúdez se fue a Colombia a comienzos de 2023 y pasó a cumplir otras funciones a distancia. El Patrón, que supo ser la cara más visible del CDF en el inicio de la gestión de Román, fue visto por última vez acompañando al club el 4 de noviembre de 2023, en la final de Libertadores que Boca perdió ante Fluminense.

A partir de la renuncia de Serna y Cascini, solamente quedará Marcelo Delgado dentro del club y ocupará un cargo dentro del fútbol, aunque sin especificaciones concretas de momento. Riquelme le dará la responsabilidad de elegir, entre los dos, al próximo mánager de Boca. De Jorge Bermúdez no hay precisiones respecto a su futuro.

El comunicado oficial de Boca para anunciar las salidas de Serna y Cascini

El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.

Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años.

Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división.

Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales.

Club Atlético Boca Juniors

6 de agosto de 2025