Fue la figura de Argentina en el Mundial Sub 20 y podría continuar su carrera en Segunda División

En un año donde sorprendió para bien con su rendimiento en el Mundial Sub 20, Alejo Sarco tiene todos los números para cambiar de aire. Sin continuidad en Bayer Leverkusen, el delantero argentino se prepara para salir a préstamo en este mercado de pases para ganar rodaje.

El buen desempeño del joven surgido en Vélez hizo que el jugador se quedara un semestre más en la institución. Sin embargo, al jugador le costó mucho en la competencia interna con Patrik Schick y Christian Kofane y es por eso que se marcharía cedido.

De acuerdo a lo informado por el importante medio alemán Kicker, el atacante está en el radar de equipos de la Serie A, de la Bundesliga y de la Bundesliga 2. “Un ambicioso equipo de la segunda división alemana sería probablemente la mejor solución“, destacó.

El Mundial Sub 20 de Sarco

La participación de Sarco en el Mundial Sub 20 superó las expectativas de muchos. El futbolista surgido en Vélez Sarsfield logró sumar cuatro tantos en la competición: dos ante Cuba, uno ante Australia y otro ante Nigeria. Además, Diego Placente siempre lo puso de titular.

El delantero terminó redondeando un gran torneo, que no pudo coronar por la derrota en la final ante Marruecos por 2 a 0. En ese compromiso, fue sustituido a los 15′ del segundo tiempo.

¿Cuántos partidos jugó Sarco en la Primera de Vélez?

Alejo Sarco dejó Vélez a los 18 años luego de haber disputado nada más que nueve partidos en Primera División, siendo titular en apenas uno de ellos: el triunfo 2-1 ante Arsenal por Copa Argentina, en junio. En total, llegó a acumular 271 minutos de juego y aportó un gol, en la final de la Copa de la Liga perdida en los penales ante Estudiantes.

Después que el futbolista decidiera no aceptar ninguna de las ofertas de renovación contractual que la acercó el club, deseoso de retenerlo, desde Vélez expresaron el malestar en un comunicado que justificó la decisión de separarlo del plantel profesional.

