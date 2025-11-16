Es tendencia:
Claudio Úbeda habló sin cassette y candidateó a Boca a ganar el Clausura tras el triunfo ante Tigre: “La ilusión del hincha es válida”

El entrenador del Xeneize se mostró optimista tras una nueva victoria y avisó que percibe un crecimiento en el equipo.

Por Agustín Vetere

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
© GettyClaudio Úbeda, entrenador de Boca.

En La Bombonera, Boca Juniors derrotó por 2-0 este domingo a Tigre en el marco de la Fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Ayrton Costa y Edinson Cavani fueron los autores de los goles para el combinado Xeneize, que finalizó la etapa regular en lo más alto de la Zona A.

De esta manera, el club de la Ribera espera para conocer a su rival de octavos de final, que se definirá este lunes con los últimos compromisos de la jornada. Además, se aseguró jugar como local hasta las semifinales, inclusive, por haber finalizado primero.

En conferencia de prensa, Claudio Úbeda se mostró conforme con lo que están mostrando sus dirigidos en este tramo del torneo: “El equipo viene creciendo desde hace 6 o 7 fechas. Ha venido evolucionando durante todos los partidos. Creo que se hizo un partido inteligente, sabiendo que teníamos a un rival duro enfrente”.

“El equipo está aprendiendo a ser serio. Sabemos cuando podemos jugar, cuando podemos atacar, cuando tomar riesgo y cuando ser precavidos y defendernos. La premisa era esa, ser inteligentes en cada etapa del partido. Se percibe un crecimiento desde ese lugar. Ganar 4 partidos seguidos no es producto de la casualidad, sino de una mejora continua”, se extendió Sifón.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje al hincha de cara a la definición del campeonato: “Le permitimos ilusionarse, como cualquiera, como todos los que integramos el Mundo Boca. Está bien ilusionarse cuando el equipo da muestras, gana, queda primero, es una evolución. La ilusión del hincha es válida, es hermosa y de la manera que acompañe nos ayuda mucho”.

Úbeda valoró la ventaja de definir como local

El DT se refirió también a la primera posición obtenida y a los partidos en La Bombonera que aseguró para las próximas rondas: “Solo con mirar el estadio cada vez que jugamos de local y la importancia que tiene el público nos pone contentos poder definir gran parte de los partidos a medida que vayamos avanzando, si eso sucede, de local. Eso nos da un plus”.

Así están los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Unión (3°A) vs. River (6°B)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)

Cómo está la tabla del Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • Claudio Úbeda dijo que el equipo de Boca viene creciendo hace seis o siete fechas.
  • El técnico destacó la importancia de jugar en La Bombonera para las próximas rondas.
  • Úbeda afirmó que el equipo está “aprendiendo a ser serio” y “ser inteligente“.
