Tras la victoria ante Tigre, los hinchas de Boca se rindieron ante dos titulares: “Fútbol champagne”

Este domingo a la noche y por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Boca venció 2-0 a Tigre y clasificó a los octavos de final como líder absoluto de la zona A. Con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, el Xeneize reflejó en el marcador la superioridad demostrada sobre el campo de juego de La Bombonera contra el Matador de Victoria, que poco pudo hacer contra la jerarquía.

Como no podía ser de otra manera, Leandro Paredes y Ander Herrera fueron los mejores jugadores de Boca. Tal fue el recital que realizaron en la mitad de la cancha los experimentados que los hinchas explotaron en las redes sociales por el nivel que mostraron. Durante y después del cotejo, hubo cientos de comentarios que elogiaron el desempeño de ambos volantes en este partido.

Lo cierto es que los fanáticos no dejaron pasar este rendimiento de Paredes y Herrera frente a Tigre, en la primera oportunidad que juegan ambos de titular con la camiseta azul y oro. No solo estuvieron a la altura de las expectativas, sino que por momentos parecían aquellos que brillaron en París Saint-Germain. Los hinchas fueron tajantes y escribieron: “Fútbol champagne”.

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors. (Getty Images)

Otros de los comentarios que más resonaron en las principales redes sociales sobre el campeón del mundo y el volante español, fueron: “Juegan a otro deporte“, “qué lujo ese mediocampo”, “siempre resuelve bien Ander, lo mismo con Paredes, tienen otro ritmo“, “qué fácil hacen ver el fútbol“, “el mejor mediocampo del continente” y “hacen ilusionar”.

La reacción de los hinchas de Boca con Paredes y Ander Herrera

DATOS CLAVE

