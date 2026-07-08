Cómo ver en vivo y online Boca vs. Athletico Paranaense por un amistoso internacional: qué canal de TV lo pasa y a qué hora empieza

Enterate de todos los detalles para seguir en directo el atrapante cruce entre argentinos y brasileños por un duelo preparatorio de pretemporada.

En el marco de la preparación para las competencias oficiales del segundo semestre, el Boca se mide frente a Athletico Paranaense en lo que promete ser un duelo muy atractivo de carácter internacional. Ambos buscarán aceitar el funcionamiento colectivo, en un compromiso que además marcará el inicio del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del banco xeneize.

Los mejores amistosos de pretemporada se pueden ver a través de la pantalla de Disney+.

El encuentro se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena, ubicado en Salta, uno de los imponentes recintos del norte del país, donde el club de la Ribera se medirá ante el Furacão, que llega dispuesto a arruinar el debut del Vasco en la pretemporada.

¿A qué hora juegan Boca vs. Athletico Paranaense por el amistoso internacional?

El partido se llevará a cabo este miércoles 8 de julio. A continuación, los horarios de inicio país por país:

Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Uruguay: 21:00 horas

21:00 horas Brasil: 21:00 horas

21:00 horas Chile: 20:00 horas

20:00 horas Bolivia: 20:00 horas

20:00 horas Paraguay: 21:00 horas

21:00 horas Venezuela: 20:00 horas

20:00 horas Ecuador: 19:00 horas

19:00 horas Colombia: 19:00 horas

19:00 horas Perú: 19:00 horas

19:00 horas México: 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos: 20:00 horas (ET) / 17:00 horas (PT)

20:00 horas (ET) / 17:00 horas (PT) España: 02:00 horas (del jueves)

¿Qué canal pasa Boca vs. Athletico Paranaense EN VIVO por TV?

El partido correspondiente al amistoso de pretemporada podrá visualizarse de forma exclusiva a través de las pantallas de la plataforma de streaming Disney+ (mediante su opción Premium).

La posible formación de Boca

Boca saldría a la cancha con Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.