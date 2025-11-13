Carlos Palacios reveló qué es lo más difícil de jugar en Boca y un plan a futuro lejos del club: “Cositas pendientes”

Con una buena prestación en el último Superclásico, Carlos Palacios quiere terminar de recomponer un vínculo con los hinchas de Boca que se había resentido por la combinación de bajos rendimientos y episodios extradeportivos que causaron polémica y que hasta llegaron a valerle un castigo de Miguel Ángel Russo en el pasado.

El mediocampista chileno fue titular en la victoria 2-0 ante River en La Bombonera que permitió al Xeneize asegurar la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026, la gran cuenta pendiente que tuvo este año un equipo que ahora quiere cerrar el año con un título en el Torneo Clausura.

Habiendo comenzado a convertir los murmullos en aplausos, Carlos Palacios se refirió de todos modos a las dificultades de ser jugador de Boca. “Se habla todo el día de Boca. Vestir la camiseta ya es un peso gigante que uno carga todos los días, donde vaya. Siempre está en el ojo, siempre se habla de Boca. Van pasando cosas con el correr de los días. Un partido jugás mal y te caen un poco pesado. Otro día jugás bien y es así. Uno se tiene que acostumbrar a eso, pero es lo más difícil de vestir esta camiseta que es tan gigante y tan pesada“, le dijo a DSports Chile.

Reconocido hincha de Colo Colo, club del que se despidió para cumplir el sueño de defender la camiseta de Boca, el mediocampista aseguró que tiene intenciones de regresar en el futuro. “Ahora estoy en Boca, feliz, tranquilo. Pero obviamente más adelante, más maduro y siendo otra clase de jugador me gustaría volver. Siempre quise jugar en Colo Colo. Lo cumplí, pero siento que quedaron cositas pendientes ahí“, expresó.

Y agregó: “Cuando me llegó la oferta de Boca, conversé con quienes lo tenía que hacer y les dije que me quería ir por la puerta grande. Siento que así pasó. Me fui bien con la gente, con la directiva, con mis compañeros. Obviamente en su momento me gustaría volver y ganar un par de cosas que quedaron ahí pendientes”.

El recuerdo de Miguel Russo

Incluso cuando Miguel Ángel Russo tuvo que ponerse estricto con él, relegándolo del equipo, Carlos Palacios tiene el mejor de los recuerdos del tiempo compartido. “Fue un momento duro, difícil. Estaba con nosotros en el día a día. Dejó un legado maravilloso acá en Argentina y se recuerda la gran persona que era. Obviamente también el gran entrenador que me tocó tener. Lo que estamos luchando y logrando también es por él“, dijo.

Su mensaje a la Selección

Sin haber sido tenido en cuenta por Ricardo Gareca en las Eliminatorias de Conmebol que no terminaron bien para Chile, coincidiendo con tiempos en que a él tampoco le fueron tan bien las cosas en Boca, Carlos Palacios dijo que siempre está pendiente de ser parte de la Selección.

“No sé si es una deuda, pero me gustaría aportar mi granito de arena. Juego en el mejor club de Sudamérica, uno de los mejores del mundo. Acá me pregunta la gente, los dirigentes… Obviamente son cosas que uno quiere vivir. Y quiero aportar, también“, manifestó al respecto.

