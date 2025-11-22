Vélez y Argentinos Juniors se miden este sábado desde las 20, en el Estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Clausura. Son los encargados de abrir la etapa de playoffs, con el objetivo de meterse en cuartos y quedar a la espera del vencedor entre Boca y Talleres. El árbitro del encuentro es Andrés Merlos y la televisación está a cargo de ESPN Premium.
Vélez vs. Argentinos Juniors EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Clausura: Horario, posibles formaciones y canal
El Fortín recibe al Bicho en el Amalfitani, por el primer cruce de los playoffs.
Posible formación de Argentinos Juniors
Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.
Posible formación de Vélez
Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero o Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Francisco Pizzini y Dilan Godoy o Florián Monzon.
