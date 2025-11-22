Vélez vs. Argentinos Juniors EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por los octavos de final del Clausura: Horario, posibles formaciones y canal

Vélez y Argentinos Juniors se miden este sábado desde las 20, en el Estadio José Amalfitani, por los octavos de final del Torneo Clausura. Son los encargados de abrir la etapa de playoffs, con el objetivo de meterse en cuartos y quedar a la espera del vencedor entre Boca y Talleres. El árbitro del encuentro es Andrés Merlos y la televisación está a cargo de ESPN Premium.