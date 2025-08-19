Es tendencia:
Con más de 100 mil votos, una camiseta de Boca fue elegida como la mejor de la historia del fútbol

El Xeneize se quedó con el primer puesto de un ranking conformado por 150 uniformes, elaborado por una revista española.

Por Bruno Carbajo

La revista española Panenka, en el marco de la celebración de su edición número 150, organizó una votación global para conocer la mejor camiseta en la historia del fútbol. En total, participaron más de 100.000 aficionados de todo el mundo, los cuales ayudaron a dar con la ganadora: la casaca de Boca en 1981, utilizada por Diego Armando Maradona en el Metropolitano de aquel, el único título que levantó en el club.

El histórico diseño, que cuenta con las iniciales del club enmarcadas en pequeñas estrellas en el frente, supo quedar en el recuerdo colectivo como una de las casacas más trascendentes de la historia del fútbol argentino. Y ahora lo hizo a nivel mundial. “El aficionado al fútbol reconocería una camiseta de Boca a un kilómetro de distancia y con los ojos vendados. Nos quedamos con esta”, escribió la revista al anunciar el resultado final.

En la ronda final de la votación, la indumentaria xeneize debió pelear con tres competidores de peso: Alemania 1990, Brasil 1998 y Fiorentina 1998, utilizada por Gabriel Batistuta. Se tuvieron en cuenta 150 opciones, entre las cuales Boca, además, supo dejar atrás a camisetas como las de Estados Unidos y Nigeria 1994, River 1949, identificada con La Máquina, e Inter 1998.

La camiseta de Boca elegida como la mejor de la historia

La camiseta de Boca elegida como la mejor de la historia

Lo cierto es que, al margen de lo estético, el modelo ganador tiene un alto valor simbólico en La Ribera. El mismo fue utilizado en el Metropolitano 1981, la única vuelta olímpica de Diego con Boca. Además, quedó inmortalizado gracias a partidos como el 3-0 frente a River en La Bombonera, con doblete de Miguel Brindisi y un golazo de Maradona.

Para tomar noción de la importancia que tiene en la historia azul y oro, también vale recordar que para la temporada 2021-22, a 40 años de su estreno, Boca lanzó una reedición como camiseta titular. Hoy, volvió a ser reconocida en el plano internacional.

