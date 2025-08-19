Es tendencia:
Boca Juniors

La tajante decisión de Russo y Riquelme tras el enojo de Cavani por salir en el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia

El delantero mostró todo su enojo al ser reemplazado frente a Independiente Rivadavia, el último fin de semana.

Por Julián Mazzara

Riquelme y Russo bancan a Cavani de cara al futuro
Riquelme y Russo bancan a Cavani de cara al futuro

Edinson Cavani viene torcido. Hace tiempo que no convierte con la camiseta de Boca y genera críticas negativas entre los hinchas, que también atacan a la gestión liderada por Juan Román Riquelme. Luego de que Miguel Ángel Russo lograra su primera victoria en su tercer ciclo como DT de la institución, frente a Independiente Rivadavia, se conoció la postura de ambos tras el enojo del goleador al salir.

El Matador fue reemplazado a los 64 minutos y en su lugar ingresó Milton Giménez. No le gustó para nada la decisión que tomó Russo, ya que venía de fallar situaciones claras de gol y sigue sin convertir después de lo que fue la eliminación en la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Pero en las últimas horas, se develó que tanto al entrenador como a Riquelme no les molestó la actitud que tuvo y lo bancan de cara al futuro.

Según publicó Olé, Russo confía y espera que el goleador se destape, porque sabe que si llega a recuperar a Cavani tendrá un arma inigualable en el equipo. Y más después del primer triunfo, con la idea de repetir el 11. Pese a que Giménez viene entrando bien y metiendo presión”. En la misma sintonía está el máximo ídolo del club.

Hace algunas semanas, le pidió a los jugadores del plantel poder “ser campeones por ellos dos”, haciendo referencia a Leandro Paredes y Edinson Cavani, que son considerados los mejores futbolistas que hay dentro del grupo de trabajo que tiene el entrenador de 69 años. Ahora solamente restará que el ex PSG devuelva la confianza dentro de la cancha, ya que restan 11 jornadas para que finalice el certamen local.

Edinson Cavani, jugador de Boca.

Edinson Cavani, jugador de Boca.

Los números de Cavani en 2025

Mientras tanto, la estadística de Edinson Cavani se presenta preocupante en lo que va del año. Es que en 18 partidos jugados, apenas convirtió tres goles. El último fue contra Atlético Tucumán en la eliminación de la Copa Argentina, y antes de eso hay que remontarse al 16 de marzo, cuando marcó frente a Defensa y Justicia en la goleada 4-0. En este contexto, a pesar de que Boca salió de la mala racha, el Matador no consigue reencontrarse con el gol, lo que alimenta aún más la presión.

Julián Mazzara

