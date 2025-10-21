La sorpresiva postura de una gloria de Boca con Milton Delgado tras ganar el Balón de Bronce en el Mundial Sub 20: “No tiene lugar”

El subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 de Chile dejó una buena noticia para Boca, ya que su futbolista, Milton Delgado, fue una de las máximas figuras del equipo comandado por Diego Placente, a tal punto que fue galardonado con el Balón de Bronce al tercer mejor futbolista del certamen.

Al respecto del buen nivel que mostró el volante central de 20 años, Beto Márcico, habló en una entrevista en Radio Continental. Allí afirmó que Delgado no tiene lugar en el equipo comandado por Claudio Úbeda, debido a que para él, Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia son inamovibles.

“No tiene lugar. Los dos que están son muy buenos. Sé que el pibe jugó un campeonato extraordinario y que es muy buen jugador. Pero Battaglia y Paredes son intocables“, inició Márcico con su afirmación respecto al doble cinco de Boca y la posibilidad de que Delgado se gane un lugar.

Además, hizo un análisis del equipo de Úbeda en lo que fue la derrota 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera. “Boca es desprolijo de mitad de cancha para adelante. Las situaciones de gol no fueron tan claras. Mereció ganar pero no está como antes y los delanteros tienen mucho que ver”, soltó.

Delgado se sumará al plantel de Úbeda

Tras su participación con la Selección Argentina Sub 20, Delgado se sumará nuevamente al plantel comandado por Claudio Úbeda de cara a la recta final de la fase de grupos del Torneo Clausura. Teniendo en cuenta que Paredes tiene cuatro amarillas, posiblemente podría sumar minutos en los próximos encuentros.

La última vez que el volante central de 20 años sumó minutos con el primer equipo del Xeneize fue el pasado 24 de agosto en la victoria 2 a 0 ante Banfield en La Bombonera por el Torneo Clausura. En aquella oportunidad, ingresó sobre el final del partido en lugar de Leandro Paredes.

