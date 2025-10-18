Es tendencia:
Tras la derrota ante Belgrano, los hinchas de Boca explotaron contra dos titulares: “No tienen la calidad necesaria”

En una tarde atípica en La Bombonera, los simpatizantes apuntaron contra dos futbolistas como responsables del resultado.

Por Nahuel De Hoz

Los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera.
© GettyLos hinchas de Boca Juniors en La Bombonera.

En una jornada muy especial en La Bombonera por ser la primera vez después de la pérdida de Miguel Ángel Russo, Boca perdió 2-1 ante Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Con goles de Lucas Passerini, Leandro Paredes en contra y Exequiel Zeballos para descontar, el Pirata se llevó tres puntos muy valiosos de una de las canchas más difíciles del país.

Aunque el resultado fue adverso y complicó notablemente la situación en el certamen y en la tabla anual, la realidad es que el Xeneize fue claramente superior a su rival. Sin embargo, Miguel Merentiel y Milton Giménez desperdiciaron muchas chances claras que pudieron haber abierto el marcador en el primer tiempo en reiteradas ocasiones y más tarde haberlo igualado.

Es que en múltiples ocasiones, ambos centrodelanteros tuvieron la oportunidad de cambiar el trámite del cotejo pero no pudieron enviar la pelota al fondo de la red. Algunas por mérito del arquero contrario, otras por déficit en la definición y en algunas ni siquiera llegaron a empujarla debajo del arco. Por ese motivo, muchos hinchas explotaron en las principales redes sociales.

“No tienen la calidad necesaria para ser delantero de Boca”, sentenció uno de los simpatizantes en X (ex Twitter). Luego, otros fanáticos también se expresaron y fue ahí cuando escribieron: “Erraron todo lo que pudieron”, “si Boca tenía delanteros serios, liquidaba en el primer tiempo a Belgrano”, “se cansaron de errar goles”, “no aparece ninguno de los dos” y “no se entiende”.

Las reacciones de los hinchas de Boca

