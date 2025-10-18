Claudio Úbeda reveló cómo está el plantel de Boca y puso el Superclásico como el objetivo del 2025: “Es una responsabilidad”

Por el partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo A del Torneo Clausura, en La Bombonera, con goles de Lucas Passerini de penal y Leandro Paredes en contra, Belgrano sorprendió a Boca, que descontó a través de Exequiel Zeballos, y le ganó 2 a 1.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, habló en conferencia de prensa. Allí, además de referirse al rendimiento de sus dirigidos, palpitó los próximos partidos del certamen y le dedicó unas palabras en forma de homenaje a Miguel Ángel Russo.

“Las sensaciones que tengo, primero son obviamente de tristeza por el resultado, creo que el equipo mereció otro resultado totalmente distinto al que nos llevamos porque generamos muchas situaciones de gol, por lo menos tres o cuatro claras en cada tiempo. La consecuencia de recibir los goles y de no poder hacerlos nosotros no nos alcanzó para poder dar vuelta el resultado. Los chicos se entregaron y merecimos totalmente otro resultado”, explicó respecto a su análisis del partido.

Además, confesó cómo está el ánimo de su equipo: “El ánimo del grupo está muy bien. Obviamente entraron al vestuario con la bronca de perder un partido que no merecieron tener ese resultado, están bien y se vieron cómo entregaron todo hasta el final del partido, eso es una muestra de carácter”.

Siguiendo por la misma línea, comentó: “Creo que para nosotros estas últimas semanas fueron duras porque sabíamos cómo venía la situación de Miguel y cada vez que volvía del entrenamiento veíamos para el banco de suplentes para ver si estaba él para darnos una indicación o una señal”.

Y cerró: “Lo vamos a recordar de esa manera, es muy difícil asimilar demasiado rápido la ida de una persona como lo fue Miguel, no solo a nivel humano más que en lo deportivo. Eso se sintió, pero hablamos con los jugadores que debíamos potenciar lo que había pasado y transformarlo en algo positivo, que era algo que Miguel quería, que el fútbol esté por encima de las demás cosas. Estamos seguros de que hizo fuerza para que nos vaya bien”.

Úbeda palpitó el Superclásico

Luego de la dura derrota ante Belgrano, los hinchas de Boca se hicieron escuchar en La Bombonera y cantaron “contra River, cueste lo que cueste, contra River tenemos que ganar”, en referencia al Superclásico que se disputará en noviembre. Previo a esto, el Xeneize jugará ante Barracas Central y Estudiantes.

“Con respecto al Superclásico, obviamente que es una responsabilidad que tenemos todos de afrontarlo como tal y estoy seguro de que vamos a llegar bien para tener un buen resultado”, dijo Úbeda al palpitar lo que será su primera experiencia en el Superclásico.

Úbeda reveló que podría romper el doble 9

“Eso siempre ha estado en las posibilidades tácticas que hemos estado analizando desde que estamos nosotros. Creo que Merentiel no es de los 9 que juega más posicionado, sino que es de los que sale a volantear. Por momentos se tiró a los costados y lo hace bien, pero sí existe la posibilidad de que podamos modificar el esquema táctico de la delantera”, dijo el DT al ser consultado sobre la chance de cambiar el esquema táctico.

