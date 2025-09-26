Es tendencia:
Con un cambio obligado, el probable equipo de Boca en la visita ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

Este sábado y por la fecha 10, el Xeneize enfrenta al Halcón en Florencio Varela con lo mejor que tiene a disposición el cuerpo técnico.

Por Nahuel De Hoz

El equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.
© GettyEl equipo titular de Boca ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025.

Este sábado y por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, Defensa y Justicia recibe a Boca en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. El encuentro que comienza a las 19 horas en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, cuenta con el arbitraje de Jorge Baliño y también con la presencia de público visitante en las tribunas.

El Xeneize viene de empatar 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera y de manera muy inesperada, ya que había hecho un gran primer tiempo, con niveles muy altos, y comenzó el complemento de buena forma. En contraparte, el Halcón llega tras perder 1-0 frente a Estudiantes de La Plata y lejos de mostrar su mejor versión, por lo que necesita empezar a sumar de a tres unidades.

En ese contexto y debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por tres días consecutivos a raíz de un delicado problema de salud, el cuerpo técnico de Boca planifica cómo será el equipo titular que saltará al campo de juego para enfrentar a Defensa y Justicia. Pero claro, para eso hay que tener en cuenta las ausencias por cuestiones físicas que se acumularon en estos días.

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.

Se encuentra la ya conocida lesión de Edinson Cavani y la ausencia de Exequiel Zeballos, que están en los planes desde la semana pasada. Sin embargo, en los últimos días Carlos Palacios sufrió una “distensión del músculo pectíneo izquierdo”, según se informó en el parte médico oficial. Con este panorama en mente, el equipo de Russo con Claudio Úbeda en la cabeza, tiene un probable 11.

En lugar del experimentado delantero uruguayo, volverá a estar Milton Giménez de titular, ya que se repetirá el esquema. Además, en lugar del chileno, será Alan Velasco el que ingrese al equipo para convertirse en la única modificación respecto al armado táctico que empezó ante el conjunto de Santiago del Estero el pasado domingo. Una buena prueba para el ex Independiente y MLS.

En definitiva, con solamente un cambio obligado por una lesión muscular, el posible equipo de Boca para visitar a Defensa y Justicia sale prácticamente de memoria, y son los siguientes jugadores: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Milton Giménez.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors.

Alan Velasco, futbolista de Boca Juniors.

Los próximos partidos de Boca

  • 27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
  • 12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025
  • 2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025
