Pipo Gorosito, de héroe contra Boca en la Libertadores a villano de los hinchas y una frase desafortunada: “Mostraron el c… en Argentina”

Tras ser eliminado de la Copa Sudamericana, el entrenador argentino apuntó contra Universidad de Chile y recordó los incidentes ante Independiente.

Por Nahuel De Hoz

Nestor Gorosito, director técnico argentino, actualmente en Alianza Lima
© GettyNestor Gorosito, director técnico argentino, actualmente en Alianza Lima

El año de Alianza Lima y de Néstor Gorosito tuvo muchos altibajos. A principios de año dieron el batacazo y eliminaron a Boca en La Bombonera por la fase preliminar de la Copa Libertadores y accedieron a la zona de grupos. Luego quedaron en la tercera posición, pasaron a la Copa Sudamericana y clasificaron hasta los cuartos de final, pero no pudieron seguir avanzando.

El conjunto peruano estaba del mismo lado de la llave que Independiente y Universidad de Chile, a tal punto que su rival en esta instancia fue el “ganador” de ellos, que se determinó mediante un comunicado de la Conmebol luego de los escalofriantes incidentes que protagonizaron ambas parcialidades en el Estadio Libertadores de América. Y ahora quedó eliminado…

Este jueves por la noche y tras perder por 2-1 ante el equipo trasandino que terminó con la participación de Alianza Lima en la Copa Sudamericana, Pipo dejó una polémica en la conferencia de prensa. “De los jugadores no eh, ni el cuerpo técnico tampoco”, aclaró primero. Y luego explicó: “Un señor de barba nos cargó y un flaco alto, no sé si es el presidente, dijo: ‘váyanse para casita'”.

Gorosito, fiel a su estilo, no titubeó ni medio segundo y redobló la apuesta ante los micrófonos y manifestó una frase que generó un revuelo importante. “Es un desubicado. Nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”, explotó el entrenador argentino en relación a las imágenes durante el conflicto entre los hinchas de Independiente y U. de Chile.

Los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile. (Getty Images)

Los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el director técnico amplió su discurso al respecto. Lejos de esquivar el dilema en cuestión, continuó haciendo referencia al cruce que se dio en la zona de los vestuarios. “No sé quién es el señor, no tengo idea, pero si es un directivo tiene que apaciguar y no incentivar a la violencia porque no conduce a nada”, añadió inmediatamente.

Publicidad

En cuanto a lo que sucedió sobre el campo de juego, donde los chilenos fueron superiores, y sobre cómo se dio el encuentro de ida en Perú, Pipo reveló: “En el partido pasaron bien, allá no tuvieron ningún problema así que fue innecesario”. Sin embargo, al igual que al principio, quiso aclarar la situación e insistió: “Entre los jugadores y los cuerpos técnicos no hubo problemas”.

Néstor Gorosito tras eliminar a Boca de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Néstor Gorosito tras eliminar a Boca de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Gorosito, el foco de las críticas de los hinchas de Alianza Lima

Lo hecho en la Libertadores y Sudamericana lo avala, pero Gorosito está en deuda en el ámbito doméstico. Como tiene pendiente esa materia, los hinchas de Alianza Lima lo criticaron fuertemente en las últimas horas por el desempeño del equipo en la Liga 1 y algunos hasta se animaron a pedir que abandone el cargo, pese a que acaba de renovar y extender su contrato actual.

Publicidad

De todas formas, lo conseguido en La Bombonera ante Boca, en el Morumbí frente a Sao Paulo y en el Arena do Gremio contra el conjunto Tricolor por las competiciones continentales, le dan crédito más que suficiente para continuar frente a las filas del gigante de Perú. Ahora, ya sin certámenes internacionales, apuntará todos los cañones al campeonato local.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

