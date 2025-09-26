La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia por el Trneo Clausura 2025

Este sábado por la décima jornada del Torneo Clausura 2025, Defensa y Justicia recibe a Boca en un partido muy importante para empezar a diagramar la tabla de posiciones de cara a la recta final. En ese sentido, la Inteligencia Artificial analizó y, con lujo de detalles, adelantó cómo saldrá el encuentro que se disputará en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela.

Después de aquel inesperado empate 2-2 en La Bombonera ante Central Córdoba y a pesar de las múltiples bajas por lesión y la situación de Miguel Ángel Russo, el Xeneize quiere regresar a la senda de la victoria. En contraparte, el Halcón viene de perder frente a Estudiantes de La Plata por 1-0 y necesita sumar de a tres para recuperar los puntos que desperdició en el camino.

Lo cierto es que la novedosa tecnología hizo un minucioso estudio con muchos detalles a tener en cuenta y así poder realizar un pronóstico detallado del compromiso de este fin de semana. Con información precisa y los autores de los goles incluidos, la nueva herramienta anticipó el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025.

Milton Gimenez y Cesar Perez, en el último Boca – Defensa y Justicia. (Getty Images)

El pronóstico de la IA para Defensa y Justicia – Boca

En primer lugar, la Inteligencia Artificial comenzó con un breve análisis de lo que será el desarrollo del cotejo con sede en Florencio Varela. “Será un partido muy igualado, con leve dominio de Boca en posesión pero poca profundidad. Boca querrá imponer su estilo al ritmo de Leandro Paredes, mientras que Defensa y Justicia buscará cortar líneas y jugar con contragolpes”, empezó.

Luego, para despejar cualquier tipo de incertidumbre puesto en la previa, la novedosa tecnología que toma cada vez más protagonismo, redobló la apuesta. Lejos de esquivar el dilema en cuestión, la IA manifestó: “Resultado final: Defensa y Justicia 1 – 2 Boca Juniors”. De esta manera, adelantó que el Xeneize se llevará los tres puntos ante el Halcón, pero esa no es toda la información…

Minuto 38: Defensa y Justicia aprovecha una desatención defensiva y Juan Miritello marca 1-0.

marca 1-0. Minuto 52: Boca empata el partido a través de Miguel Merentiel , que anota desde dentro del área.

, que anota desde dentro del área. Minuto 75: Boca lo da vuelta con una jugada de pelota parada: Milton Giménez.

Miguel Merentiel tras convertirle un gol a Defensa y Justicia para Boca, en el último encuentro. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

