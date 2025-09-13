Es tendencia:
Clima caliente en Independiente: los hinchas explotaron en su regreso al Libertadores de América

Tras la sanción de la Conmebol que lo eliminó de la Copa Sudamericana, los fanáticos del Rojo apuntaron contra el ente, la AFA y sus propios dirigentes.

Por Nahuel De Hoz

Los hinchas de Independiente en el Libertadores de América.
Los hinchas de Independiente en el Libertadores de América.

Este sábado por la tarde y por la octava jornada del Torneo Clausura, Independiente recibió a Banfield en un partido clave. Pero a pesar de lo que ocurrió sobre el campo de juego, fue el regreso de los hinchas al Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini luego de la fuerte sanción que disputo la Conmebol a raíz de los trágicos y recordados incidentes.

Es que a raíz de los acontecimientos que se dieron contra la parcialidad de Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el ente regulador determinó que el Rojo sea descalificado de la competición mientras que su rival avanzó automáticamente a la siguiente instancia. Este castigo llenó de furia a la institución y mucho más aún a los simpatizantes.

Lo cierto es que los hinchas de Independiente explotaron contra la Conmebol, la AFA y sus propios dirigentes. El clima en el Libertadores de América está muy caliente y los fanáticos aprovecharon para descargarse y apuntar contra los que consideran responsables de lo ocurrido. Los cánticos se dieron en la previa del partido, cuando salieron los jugadores y durante el cotejo.

Sin dudar ni un segundo, insultaron al ente regulador sudamericano con la típica canción que ya resonó en varias oportunidades. Como si eso no alcanzara, hubo cánticos directamente contra el Chiqui Tapia y también se descargaron con la Comisión Directiva del Rojo, a los que califican como grandes culpables por los escalofriantes acontecimientos en aquella jornada lamentable.

Los insultos de los hinchas de Independiente

Independiente 0-0 Banfield por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!

Independiente 0-0 Banfield por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!

Nahuel De Hoz

