Independiente 1-0 Platense por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!

Para ponerse al día con el resto de los equipos, el Rojo recibe al Calamar en el Libertadores de América por una fecha adeudada.

Por Nahuel De Hoz

Independiente y Platense se enfrentaron por el Torneo Clausura 2025. (@Independiente)
Este viernes a la tarde y para ponerse al día por el partido postergado hace dos meses luego de los incidentes ya conocidos, Independiente recibe a Platense por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro que se disputa en el Estadio Libertadores de América cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. El cotejo es transmitido por TNT Sports y el minuto a minuto en Bolavip.

El gol de Ávalos para el 1-0

Formaciones de Independiente y Platense

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Cedrés, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Federico Losas; Juan Saborido, Gonzalo Goñi, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Guido Mainero, Ignacio Schor, Mauro Luna Diale; Ronaldo Martínez.

