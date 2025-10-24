Independiente 1-0 Platense por el Torneo Clausura 2025: ¡Minuto a minuto!

Este viernes a la tarde y para ponerse al día por el partido postergado hace dos meses luego de los incidentes ya conocidos, Independiente recibe a Platense por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El encuentro que se disputa en el Estadio Libertadores de América cuenta con el arbitraje de Facundo Tello. El cotejo es transmitido por TNT Sports y el minuto a minuto en Bolavip.

El gol de Ávalos para el 1-0

Formaciones de Independiente y Platense

Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Cedrés, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

Federico Losas; Juan Saborido, Gonzalo Goñi, Óscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Guido Mainero, Ignacio Schor, Mauro Luna Diale; Ronaldo Martínez.

