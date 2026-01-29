Diego Latorre planteó un panorama difícil para Paredes en Boca: “Lo está consumiendo”

En el análisis del rendimiento futbolístico que tuvo Boca en el partido que terminó con derrota 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en UNO, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, Diego Latorre pintó un panorama a futuro muy difícil para Leandro Paredes, el campeón del mundo que regresó desde Europa para hacerse cargo de hacer jugar al equipo.

Aunque el exjugador reconoció que el mediocampista y capitán logró cumplir esa función durante algunos partidos específicos del pasado torneo, no cree que haya podido gravitar en los dos primeros partidos oficiales del año para El Xeneize y mostró preocupación por que se termine contagiando del desorden táctico y la falta de ideas.

“Es motivo de preocupación, porque se está consumiendo a Paredes Boca. Paredes llega con expectativa, es un gran jugador, de relevancia internacional. Empezó estimulado, parecía todo sencillo, que salía simple. Pero te das cuenta que es insuficiente, que no hay continuidad“, planteó en ESPN F90.

Y explicó: “En River llega Moreno y a partir de él hay un circuito que ahora está más engrasado. Fue la pieza que hizo que el equipo funcione mejor. En Boca, a partir de Paredes no hay nada. Entonces lo más probable es que se consuma Paredes, que entre en la vorágine y no que sea capaz de salir a la superficie”.

Paredes no terminó de gravitar para Boca en La Plata. (Getty).

Según Latorre, Claudio Úbeda todavía tiene por delante una evaluación a conciencia de dónde puede rendir mejor su mediocampista estrella y cómo hacer que el equipo saque mayor provecho de su presencia del que ha sacado hasta ahora. “Herrera es un gran socio, pero juega a cuentagotas”, destacó.

Ascacibar, el socio que se suma

Una presencia que podría complementar de manera diferente a Leandro Paredes de lo que lo han hecho Ander Herrera y Tomás Belmonte en el inicio del Torneo Apertura es la de Santiago Ascacibar, que podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de Boca el próximo domingo ante Newell’s en La Bombonera.

El propio ex jugador de Estudiantes se refirió a esa posibilidad de compartir mitad de cancha con el campeón del mundo en su conferencia de prensa de presentación. “Tengo la cabeza puesta en lo que le puedo dar al equipo. Creo que con Leo se pueden hacer un montón de cosas posibles, porque es un jugador que todos saben lo que es, lo que ganó y lo demuestra adentro de la cancha. Tener un compañero así, a uno lo hace mejorar y potenciar”, manifestó.

