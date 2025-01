Dónde juega Boca el amistoso de hoy contra Juventude: sede, estadio y lugar

Boca hará su estreno absoluto en 2025 cuando se enfrente esta noche a Juventude de Brasil, en el primer amistoso de la exigente pretemporada que está realizando el Xeneize en suelo argentino de la mano de Fernando Gago.

Al haber decidido no trasladarse de Ezeiza, a diferencia de otros clubes que incluso trabajaron en el exterior, el club de la Ribera no recorrerá muchos kilómetros para afrontar los primeros amistosos del año y el duelo de turno se disputará en la ciudad de San Nicolás, lugar que Boca no visita hace más de 50 años.

Boca debutará en el Estadio Único de San Nicolás

Los hinchas de Boca vivirán una noche de estreno: el Xeneize jugará por primera vez en el Estadio Único de San Nicolás. Esta cancha moderna, inaugurada en 2019, se convirtió en uno de los escenarios más utilizados en el último tiempo para partidos de Copa Argentina y Liga Profesional, incluyendo definiciones del ascenso.

Con una capacidad para más de 25.000 espectadores, el Estadio Único de San Nicolás ofrece todas las comodidades para disfrutar de un partido de fútbol sin necesidad de trasladarse demasiados kilómetros desde Buenos Aires.

Amplias tribunas, palcos VIP, pantallas gigantes, iluminación de última generación y un césped impecable son solo algunas de las características que hacen de este estadio un lugar a la altura del espectáculo.

En San Nicolás se jugaron las semis de la última Copa de la Liga entre Vélez y Argentinos. (Prensa AAAJ)

El corto historial de Boca en San Nicolás

El de hoy será apenas el cuarto partido de Boca en la ciudad de San Nicolás, siendo el primero en el moderno Estadio Único que apenas lleva media década de vida y que ha visto partidos más que interesantes en el último tiempo.

El último encuentro del Xeneize en este partido fue hace más de 50 años, más precisamente en 1971, cuando se impuso por 2-1 ante un combinado de San Nicolás en el estadio de Atlético Paraná.

Previamente, Boca presenció dos cotejos en la ciudad en la década del 40: goleada por 7-1 ante otro selectivo del partido (1943) y derrota ante La Emilia en su estadio por 2-0 (1947). Cabe destacar que, al igual que el cruce con Juventude, fueron todos encuentros de carácter amistoso.

Boca vs. Juventude: a qué hora es y cómo ver el amistoso

El partido amistoso entre Boca y Juventude se llevará a cabo este miércoles 15 de enero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Único de San Nicolás, encuentro que dará por iniciado el calendario de 2025 para el Xeneize.

El duelo se podrá ver por streaming a través del servicio de Disney+, que transmitirá el partido a través de su plataforma digital para los usuarios suscriptos.

