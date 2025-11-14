Dos ausencias y Cavani citado con dos pibes de Reserva: las sorpresas que prepara Claudio Úbeda para que Boca reciba a Tigre

Tras el Superclásico, Boca buscará mantener el envión anímico y cerrar la fase regular del Torneo Clausura por la senda del triunfo, cuando reciba a Tigre este domingo desde las 20.15 en La Bombonera. Con la clasificación a los playoffs de la Copa Libertadores asegurada, el Xeneize apunta a consolidar el liderazgo de la Zona A. En esa búsqueda, Claudio Úbeda prepara una rotación de nombres en la convocatoria y debe lidiar con ausencias sensibles, que le abren la puerta a los juveniles y al regreso de Edinson Cavani a las canchas.

El Xeneize enfrentará el compromiso ante el Matador sin dos de sus titulares habituales. La primera baja es la de Lautaro Di Lollo, quien no concentrará debido a que alcanzó la quinta tarjeta amarilla en el Superclásico y deberá cumplir una fecha de suspensión.

A esta ausencia se suma la de Milton Giménez, quien será preservado por decisión técnica. El delantero posee actualmente cuatro amarillas y, en caso de ser amonestado frente a Tigre, se perdería el partido de octavos de final. Con el objetivo de asegurar su presencia en la fase final, Úbeda optó por no arriesgarlo y permitirle llegar a la instancia decisiva “limpio”.

La vuelta de Cavani y la oportunidad para la Reserva

En medio de las ausencias, quien vuelve a decir presente por segunda vez consecutiva es Edinson Cavani. Al igual que frente a River, el delantero uruguayo volverá a estar entre los citados, luego de superar la lesión muscular que lo había marginado de las canchas por varias semanas. Si bien en el Superclásico no sumó minutos, la expectativa es que pueda tener rodaje frente a Tigre con el fin de llegar con ritmo competitivo al cierre de la temporada.

Además, ante las bajas de peso, Úbeda recurrió a la Reserva e incluyó a dos juveniles que se sumarán a la convocatoria: el defensor central Mateo Mendía y el centrodelantero Valentino Simoni.

Mendía, de 21 años y 1,91 metros de altura, es uno de los nombres fuertes del plantel de Reserva. Ya supo disputar seis partidos oficiales en la Primera de Boca, habiendo debutado a mediados de 2024. Ahora, tras varios meses, será el nombre que ocupe el lugar de Di Lollo entre los citados. Por su parte, Simoni, que hará lo mismo con el sitio de Giménez. A sus 21 años es el goleador en su categoría y tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos en la máxima división.

La posible formación de Boca vs. Tigre

A pesar de la rotación, el cuerpo técnico tiene prácticamente definido el equipo que saltará al césped de La Bombonera. Este viernes, el entrenador repitió la formación que ensayó en la última sesión, con dos variantes puntuales respecto al Superclásico. El cambio más relevante es el ingreso de Ander Herrera en lugar del preservado Milton Giménez, y la confirmación de Nicolás Figal como reemplazante del suspendido Di Lollo.

De esta manera, el posible equipo que pararía Claudio Úbeda para recibir a Tigre sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Ezequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Datos clave

Boca Juniors recibe a Tigre este domingo (20:15) en La Bombonera.

recibe a este en La Bombonera. Lautaro Di Lollo (suspendido) y Milton Jiménez (preservado) son bajas.

(suspendido) y (preservado) son bajas. Edinson Cavani vuelve a concentrar; Mendía y Simoni (juveniles) fueron citados.

