Nacho Russo, hijo de Miguel, reveló qué hará si le mete un gol a Boca con Tigre: “Parece guionado”

Quiso el destino que la última fecha del Torneo Clausura 2025 enfrente a Boca y Tigre en La Bombonera, por lo que Nacho, hijo de Miguel Ángel Russo, jugará ante el equipo que dirigió su padre hasta su último día de vida, que viene de homenajearlo y dedicarle la victoria del último Superclásico 2-0 sobre River, el pasado domingo.

El delantero del Matador, quien había marcado un gol en el primer partido que disputó tras la muerte del DT para ofrendárselo al cielo, se refirió a ese partido que será por demás especial para él, adelantando un agradecimiento que tiene pendiente a los jugadores del Xeneize y dejando claro que ya tiene decidido qué hará en caso de convertir.

“El resultado del Superclásico fue una alegría inmensa, porque sé que es para él también. Entonces, me llena el corazón de amor. Ahora que la semana que viene los veo, les voy a agradecer”, le dijo a TyC Sports Nacho palpitando el duelo ante el exequipo de su papá.

De conseguir una victoria ante Boca, que lidera la Zona A, Tigre podría escalar incluso hasta la segunda posición, dependiendo de otros resultados, y llegado el caso de marcar un gol, el delantero dijo tener ya decidido cómo reaccionar. “Si me toca convertir, le pediré perdón al cielo”, dijo conmovido.

Y poniendo en perspectiva cómo la definición de la primera fase del torneo lo llevó a enfrentar al último equipo que dirigió papá Miguel, Ignacio Russo agregó: “Es como de película, como que parece guionado. Pero ojalá sea un lindo partido que podamos disfrutar todos”.

El reconocimiento del fútbol argentino a Miguel Russo

Antes de visitar La Bombonera, Ignacio Russo se refirió también al gran reconocimiento que recibió su padre de parte de todo el fútbol argentino, donde fue campeón con Lanús, Estudiantes, Vélez, Rosario Central y Boca, equipo con el que además conquistó la Copa Libertadores de 2007.

“Creo que caeré un poco cuando termine el año o el torneo. Ahí me daré cuenta un poco lo que está pasando. Es tanto el cariño que no te hace dar cuenta de lo que realmente ocurrió“, manifestó al respecto el jugador de Tigre.

