Boca Juniors

Dos jugadores y el esquema: los cambios que prepara Claudio Úbeda para la posible formación de Boca ante Tigre

Tras la victoria en el Superclásico ante River, el director técnico modifica la táctica para recibir al Matador en La Bombonera.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Úbeda, líder del cuerpo técnico de Boca Juniors.

Después del enorme triunfo en el Superclásico ante River por 2-0 que significó la clasificación a la próxima Copa Libertadores, ahora Boca ya planifica su duelo contra Tigre para cerrar la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la mejor manera y como único líder de la tabla de posiciones. En ese contexto, Claudio Úbeda decidió meter mano en el equipo y hacer cambios.

Con el boleto al certamen más importante del continente, más tener asegurada la participación en los octavos de final del campeonato doméstico, el Xeneize tiene el privilegio de poder rotar jugadores sin problema. De todas maneras, este encuentro frente al Matador define en qué puesto avanza a los duelos de eliminación directa para hacerlo de local en La Bombonera.

Lo cierto es que Úbeda hará modificaciones. A raíz de la suspensión de Lautaro Di Lollo por haber llegado a la quinta tarjeta amarilla y de preservar a Milton Giménez que posee cuatro amonestaciones en su haber, el ahora director técnico está obligado a hacer cambios. No solo eso, sino que también habrá otro esquema táctico y se rompe el habitual 4-4-2 que parecía una fija.

Lautaro Di Lollo y Milton Giménez, descansan en Boca ante Tigre.

En sus respectivos lugares, estarán Nicolás Figal y Ander Herrera. El defensor volverá a estar dentro del equipo titular después de muchos meses de ausencia por correr de atrás en la consideración del cuerpo técnico. Por otro lado, el mediocampista español que era una fija para ingresar en los segundos tiempos, ahora tendrá la gran oportunidad de hacerlo desde el arranque.

Aunque todavía no está confirmado el equipo, todo indica que Leandro Paredes y Milton Delgado se repartirán la zona núcleo del campo de juego, tal como ocurrió en los últimos compromisos. A su vez, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel serán los dueños del frente de ataque, después de ser las grandes figuras del Superclásico ante River por haber hecho los goles.

Publicidad

En definitiva, Úbeda se vio obligado a cambiar el equipo por diferentes cuestiones y también modifica el esquema. Salvo un cambio de última hora, los 11 titulares para enfrentar a Tigre serán: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Carlos Palacios; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel.

Los jugadores de Boca que fueron titulares ante Barracas Central.

DATOS CLAVE

  • El protagonista Claudio Úbeda realizará cambios en el equipo titular de Boca Juniors para el último partido del Torneo Clausura 2025 ante Tigre.
  • El defensor Lautaro Di Lollo está suspendido por quinta amarilla y el delantero Milton Giménez será preservado por tener cuatro amarillas.
  • Boca modificará su esquema (rompiendo el 4-4-2) con el ingreso de Nicolás Figal y Ander Herrera en el once titular.
Nahuel De Hoz

