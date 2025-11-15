El insólito paso fugaz de Chiquito Romero en Argentinos Juniors: menos de 400 minutos, una final perdida y lo borraron

Lo que parecía una gran opción para relanzar su carrera en el tramo final, fue todo lo contrario. Menos de 400 minutos, una final perdida en el medio y apenas 4 partidos tenido en cuenta, fue todo lo que duró el ciclo de Sergio Romero con la camiseta de Argentinos Juniors. Apenas 30 días después de haber llegado a la institución, Chiquito fue borrado del plantel por Nicolás Diez.

Después de estar marginado durante un año, consiguió salir de Boca en condición de libre, por lo que el Bicho no tuvo que desembolsar una suma de dinero para contratarlo. Aunque sí debió afrontar la parte salarial, tenía en su poder un arquero de jerarquía para disputar el tramo final de la temporada, ante la ausencia de Diego Rodríguez, que sufrió una dura lesión.

Lo cierto es que después de perder la final de la Copa Argentina, Romero fue marginado del plantel de Argentinos Juniors. Su pésimo rendimiento individual en el partido decisivo fue determinante para que pierda terreno y deje de ser tenido en cuenta, a pesar de haber llegado hace pocas semanas. Su floja actuación en el primer gol de Independiente Rivadavia, condenó su paso.

De esta manera, Chiquito apenas disputó 390 minutos de juego con la camiseta rojiblanca y su estadía en La Paternal fue muchísimo más corta de lo esperado. Solamente jugó 4 partidos, siendo dos de ellos por el Torneo Clausura 2025 y los dos restantes mediante el certamen federal. En todos fue titular, pero su nivel en la final de la Copa Argentina cortó anticipadamente su paso por el club.

En definitiva, Nico Diez tomó la contundente decisión de no incluirlo entre los convocados para enfrentar a Estudiantes de La Plata. En el compromiso correspondiente por la fecha 16 del campeonato doméstico en el que está en juego la posible clasificación a la próxima Copa Libertadores, el entrenador resolvió que el arquero no sea ni titular ni tampoco suplente.

Así las cosas, salvo alguna emergencia que derive en sanciones o lesiones a los guardametas que eligió el director técnico para el duelo frente al Pincha, Romero no volverá a jugar en Argentinos Juniors. Por lo que se puede adelantar que su estadía en el Bicho, apenas tuvo una duración real de un mes y no de dos meses y medio, que era el contrato que firmó con el elenco de La Paternal.

Cabe recordar que Chiquito arribó a Argentinos Juniors a raíz de la durísima lesión que sufrió el Ruso Rodríguez, que ya fue intervenido quirúrgicamente por la rotura del ligamento anterior de su rodilla derecha y que no podrá estar en las canchas hasta mediados de 2026. Sin embargo, el ex guardameta de Boca volverá a quedar en condición de libre a sus 38 años de edad.

