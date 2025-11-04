Edinson Cavani no llega al Superclásico y Claudio Úbeda empieza a definir la formación de Boca ante River

Boca consiguió dos de los triunfos más importantes de la temporada ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata. Gracias a esos seis puntos, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se acomodó en la tabla anual y depende de sí mismo para clasificar a la Copa Libertadores 2026. Para asegurarlo, la próxima parada será ni más ni menos que el Superclásico de este domingo a las 16:30 en La Bombonera.

A cinco días del partido contra River, el entrenador xeneize no guarda grandes dudas en lo que será el armado del equipo, ya que los encuentros recientes de Boca afianzaron una formación casi ideal que puede salir de memoria. Otra cuestión que generaría que el 11 no se modifique tanto es que Edinson Cavani no estará en condiciones de jugar el Superclásico.

El capitán de Boca sigue recuperándose de una lesión en el psoas de su pierna derecha y aún no pudo entrenar a la par del grupo. Su último compromiso fue ante Rosario Central y han transcurrido un total de 56 días desde aquel partido. Por ende, por más que se estima que durante la semana estará a disposición del grupo entrenando a la par, la realidad es que su presencia ante River es prácticamente nula.

Según pudo saber BOLAVIP, lo máximo a lo que Cavani puede aspirar para este domingo es estar en el banco de suplentes. Todo estará sujeto a cómo trabaja durante la semana en los entrenamientos, y allí Úbeda definirá si lo concentra para el Superclásico o no.

Respecto al armado del once inicial, la idea del entrenador es repetir el equipo que le ganó a Estudiantes en La Plata el pasado domingo, con un único cambio: el ingreso de Leandro Paredes por Tomás Belmonte.

El posible once de Boca para el Superclásico

De no mediar inconvenientes, la formación de Boca ante River será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Publicidad

Publicidad

ver también Qué fue de los 11 de Boca a dos años de la final de la Libertadores 2023: 4 relegados, 5 se fueron mal y solo 1 sigue siendo titular

Los números de Edinson Cavani en el año

A lo largo de la temporada 2025, el delantero uruguayo lleva disputados un total de 21 partidos con la camiseta de Boca. En los mismos convirtió 4 goles y aportó dos asistencias. Además, recibió cuatro tarjetas amarillas en 1601 minutos en cancha. Por otro lado, sufrió seis lesiones, por lo que se perdió 14 partidos.

DATOS CLAVE

Edinson Cavani se recupera de una lesión en el psoas de su pierna derecha y está prácticamente descartado ante River.

se recupera de una lesión en el psoas de su pierna derecha y está prácticamente descartado ante River. El Superclásico será este domingo en La Bombonera y Boca busca clasificar a la Copa Libertadores 2026 .

será este domingo en La Bombonera y Boca busca clasificar a la Copa Libertadores . Boca repetiría el equipo que ganó a Estudiantes, con Leandro Paredes por Tomás Belmonte.