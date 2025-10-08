Es tendencia:
Edinson Cavani se volvió a lesionar y es baja en Boca para visitar a Barracas Central

Tras la práctica del martes, el delantero se hizo estudios y quedó descartado para enfrentar al Guapo. No juega un encuentro oficial desde el 14 de septiembre.

Por Joaquín Alis

Las lesiones se convirtieron en un dolor de cabeza para Edinson Cavani. El delantero, que fue al banco de suplentes y no ingresó en la goleada 5 a 0 de Boca a Newell’s, se hizo estudios por una nueva molestia muscular y todo indica que se ausentará por cuarto partido consecutivo.

Según pudo saber BOLAVIP, el uruguayo terminó con dolores la práctica del martes, justo cuando había podido entrenarse a la par de sus compañeros. Rápidamente, se sometió a exámenes médicos y se constató que no podrá estar a disposición de Claudio Úbeda para el choque del sábado.

El problema del Matador vuelve a ser en el psoas de la pierna derecha. De esta manera, su retorno se posterga de manera indefinida. El principal objetivo del experimentado atacante de 38 años pasa a ser el Superclásico, que se jugará a principios de noviembre.

La última titularidad de Cavani fue en el empate 1 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el pasado 14 de septiembre. Luego se perdió los encuentros ante Central Córdoba (2-2) y Defensa y Justicia (1-2). Si bien tampoco estuvo en el 5-0 ante la Lepra, ahí pudo ocupar un lugar en el banco de suplentes.

De esta manera, todo parece indicar que la dupla ofensiva de Boca seguirá conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Úbeda deberá definir si repite a 10 de los 11 que golearon en La Bombonera, con la variante obligada de Leandro Paredes, convocado a la Selección Argentina.

¿Cómo podría formar Boca ante Barracas Central?

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, el probable once de Boca para enfrentar a Barracas Central el próximo sábado sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

