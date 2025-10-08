Edinson Cavani se volvió a lesionar y es baja en Boca para visitar a Barracas Central

Las lesiones se convirtieron en un dolor de cabeza para Edinson Cavani. El delantero, que fue al banco de suplentes y no ingresó en la goleada 5 a 0 de Boca a Newell’s, se hizo estudios por una nueva molestia muscular y todo indica que se ausentará por cuarto partido consecutivo.

Según pudo saber BOLAVIP, el uruguayo terminó con dolores la práctica del martes, justo cuando había podido entrenarse a la par de sus compañeros. Rápidamente, se sometió a exámenes médicos y se constató que no podrá estar a disposición de Claudio Úbeda para el choque del sábado.

El problema del Matador vuelve a ser en el psoas de la pierna derecha. De esta manera, su retorno se posterga de manera indefinida. El principal objetivo del experimentado atacante de 38 años pasa a ser el Superclásico, que se jugará a principios de noviembre.

La última titularidad de Cavani fue en el empate 1 a 1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, el pasado 14 de septiembre. Luego se perdió los encuentros ante Central Córdoba (2-2) y Defensa y Justicia (1-2). Si bien tampoco estuvo en el 5-0 ante la Lepra, ahí pudo ocupar un lugar en el banco de suplentes.

De esta manera, todo parece indicar que la dupla ofensiva de Boca seguirá conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez. Úbeda deberá definir si repite a 10 de los 11 que golearon en La Bombonera, con la variante obligada de Leandro Paredes, convocado a la Selección Argentina.

¿Cómo podría formar Boca ante Barracas Central?

Si bien resta la confirmación de Claudio Úbeda, el probable once de Boca para enfrentar a Barracas Central el próximo sábado sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Ander Herrera, Alan Velasco; Milton Giménez y Miguel Merentiel.

