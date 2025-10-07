Es tendencia:
Boca Juniors

Emotivos mensajes de los hinchas de Boca tras conocerse detalles de la salud de Miguel Ángel Russo: “Te amamos”

El Xeneize informó a través de sus redes sociales cómo se encuentra su entrenador y los fanáticos llenaron las redes con buenos deseos.

Por Lautaro Toschi

Los hinchas de Boca le enviaron fuerzas a Miguel
Si bien era un secreto a voces, el pasado lunes se hizo oficial: Miguel Ángel Russo se encuentra internado en su casa y el pronóstico es reservado. Las internaciones durante el mes de septiembre y las ausencias ante Defensa y Justicia y Newell´s fueron la clara muestra que salud del entrenador de Boca empeoró en los últimos días. El mundo del fútbol -sin importar camisetas- lamenta este difícil momento de un hombre respetado por todos.

Boca utilizó sus redes sociales oficiales y comunicó cómo se encuentra Miguel Ángel Russo: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

Son momentos dramáticos para Boca por este presente de Miguel Ángel Russo. Los jugadores tuvieron un gran gesto y quisieron ir a visitarlo, el cuerpo técnico ya lo hizo. Sin duda alguna, la cabeza de todos está pendiente del entrenador y su salud.

Los hinchas también jugaron su partido y en las redes sociales manifestaron su cariño para con el DT que atraviesa su tercer ciclo en el Xeneize. El primero de ellos fue en el año 2007 y fue glorioso ya que obtuvo la Copa Libertadores de aquel año con un Juan Román Riquelme sublime, el segundo se dio entre 2020 y 2021, mientras que el tercero inició hace apenas unos meses.

Miguel Ángel Russo el pasado 21 de septiembre en La Bombonera. (Foto: Getty).

Lautaro Toschi

