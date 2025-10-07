El importante jugador de Boca que fue perjudicado por la goleada a Newell’s y quedó mal parado de cara al futuro

Se juega la recta final de la etapa regular del Torneo Clausura y Boca Juniors se encuentra en la primera posición de una apretadísima Zona A. El Xeneize viene de golear por 5-0 a Newell’s en La Bombonera y ahora se prepara para enfrentar a Barracas Central, otro de los cuatro líderes del grupo.

El sábado, desde las 14.30, el combinado azul y oro disputará como visitante aquel duelo trascendental por la fecha 12. Mientras Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado estado de salud, Claudio Úbeda trabaja con el plantel de cara al choque ante el Guapo.

En ese contexto, la goleada ante el combinado rosarino trae una complicada decisión para el asistente técnico. Es que Carlos Palacios, ausente por lesión en los últimos dos compromisos, comenzará a entrenar a la par y es una opción para visitar a Barracas.

Sin embargo, no está claro que pueda volver a ocupar su rol como titular en lo que va del Torneo Clausura. Según la información de Facundo Pérez para DSports, Úbeda tiene buena consideración por Alan Velasco y sus últimas presentaciones con la azul y oro.

Por eso, en su regreso tras la lesión, el mediocampista chileno deberá pelear el puesto mano a mano ante el futbolista proveniente de FC Dallas. Los próximos entrenamientos serán cruciales para conocer quién gana la pulseada por un lugar ante el Guapo.

La otra gran duda para el sábado

Además de la posible vuelta de Palacios, Edinson Cavani también luchará por un lugar en el once inicial. El uruguayo está apto para volver, pero para ello Úbeda debería sentar a otro de los centrodelanteros. Tras el doblete de Milton Giménez ante Newell’s, ¿Será el momento de que salga Merentiel?

