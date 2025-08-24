Es tendencia:
A los hinchas de Boca no les importó su gol y lo destrozaron en las redes sociales tras la victoria vs. Banfield: “Un estorbo absoluto”

El Xeneize venció 2-0 a Banfield con gritos de Merentiel y Cavani, pero el rendimiento de uno de ellos no dejó satisfecho a varios fanáticos.

Por Bruno Carbajo

La Bombonera en el partido frente a Banfield.
© GettyLa Bombonera en el partido frente a Banfield.

La racha histórica negativa empieza a quedar en el olvido para Boca. Con ánimos renovados, el Xeneize venció 2-0 a Banfield en La Bombonera y sumó su segunda victoria consecutiva en el Torneo Clausura, luego de vencer a Independiente Rivadavia. Los goleadores de la noche fueron Miguel Merentiel y Edinson Cavani, sin embargo, uno de ellos se mantuvo en el ojo crítico de varios hinchas.

Se trata del Matador, quien volvió al gol a los 36 minutos del segundo tiempo para poner el segundo de Boca en el marcador al aprovechar un rebote y empujarla de cabeza con el arco en soledad. El voto de confianza final se lo dio el estadio, cuando bajó el mítico “Uruguayo, uruguayo” desde las tribunas. Aunque, por redes sociales, otros fanáticos no se mostraron satisfechos.

Es el mejor defensor de todos los tiempo“, escribió el usuario @sashajrr en tono sarcástico, refiriéndose a las situaciones que Cavani no logró concretar previamente. También hubo algunos que llegaron a exigir que sea reemplazado, así como tampoco faltaron los memes.

