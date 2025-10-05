La inesperada reacción de los hinchas de Boca con Darío Benedetto en la goleada a Newell’s en La Bombonera

Durante la lluviosa noche que fue el escenario de una contundente goleada de Boca ante Newell’s, ocurrió un hecho que casi pasa desapercibido por haber sido solo un suceso más de todos los que hubo. Sin embargo, las cámaras lo captaron y no pudo disimularse: Darío Benedetto fue silbado en La Bombonera por los fanáticos del Xeneize, cuando hizo su ingreso al campo de juego.

De principio a fin, el conjunto de la ribera aplastó categóricamente a la Lepra. Milton Giménez por duplicado y Ayrton Costa en el primer tiempo, Brian Aguirre y Lautaro Blanco en el segundo tiempo, fueron los encargados de sentenciar una diferencia de 5-0 en el marcador que significó una clave victoria para los locales y una verdadera pesadilla para el elenco rosarino que agudiza su crisis.

De todas formas, cuando Benedetto entró fue chiflado por los hinchas de Boca. El Pipa hizo su respectivo ingreso durante el entretiempo y segundos antes de que comience el complemento, por orden de Cristian Fabbiani que no encontraba respuesta en sus dirigidos. En ese preciso instante, el público se acordó del delantero que vistió la azul y oro en dos etapas muy diferentes entre sí.

Una de las cámaras captó el momento exacto en el que el atacante saltó al campo de juego de La Bombonera y el micrófono ambiente dejó en evidencia lo dicho: Benedetto fue silbado. Aunque no de manera unánime, sí la gran mayoría de los sectores del estadio repudió la entrada del ex Boca en medio de la sustancial goleada del Xeneize contra el conjunto santafesino.

Los números de Pipa Benedetto en Boca

Arribó a la institución a mediados de 2016 por un desembolso de 5 millones de dólares, procedente de América de México. Tuvo una excelente primera etapa hasta que se fue a mitad del 2019 a Olympique de Marsella en 14 millones de euros. Luego, regresó a principios de 2022 y a mediados de 2024 dejó el club en condición de libre por su bajo rendimiento futbolístico.

En total, entre ambas estadías, Benedetto disputó un total de 172 partidos con la camiseta de Boca. En ese tiempo convirtió 71 goles, repartió 19 asistencias y conquistó 6 títulos domésticos: 3 Torneos Locales, una Copa de la Liga y dos Supercopas Argentinas. Además, alcanzó su mejor versión y lo catapultó a la Selección Argentina.