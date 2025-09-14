Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Rosario Central

El Xeneize se adelantó en Arroyito con un cabezazo de su volante central.

Por Bruno Carbajo

Battaglia, autor del gol de Boca.
© GettyBattaglia, autor del gol de Boca.

En Arroyito, Boca sacó su as bajo la manga para abrir el marcador ante Rosario Central: la pelota parada. En una avivada de Leandro Paredes, el Xeneize jugó rápido un tiro libre y se adelantó 1-0 gracias a un cabezazo de Rodrigo Battaglia, en el primer remate del Xeneize en el partido.

A los 20 minutos del primer tiempo, cuando primaban las interrupciones y el juego era poco, Paredes se hizo cargo de un tiro libre, y, con un Central concentrado en la toma de marcas, jugó rápido con Brian Aguirre. El extremo aprovechó la situación, realizó un rodeo dentro del área y envió un punzante centro que tuvo como destino la cabeza de Battaglia, que apareció solo sobre el punto de penal.

Tweet placeholder

Aunque lo más llamativo de su gol es la consecuencia que tiene a nivel estadístico: el volante, que ya había convertido frente a Aldosivi en Mar del Plata, alcanzó su cuarto gol con la camiseta de Boca y, junto a Lautaro Di Lollo, se convirtió en el máximo anotador de Boca en lo que va del Torneo Clausura, con dos festejos. Un dato que refleja la eficacia del juego aéreo en la era de Miguel Ángel Russo.

Sin embargo, la alegría duró poco en Boca. Apenas cuatro minutos más tarde, el encuentro se puso 1-1 gracias a una nueva pincelada para el recuerdo de Ángel Di María con un golazo olímpico. Sí, a los 24′, el Fideo ejecutó un córner desde el costado izquierdo y la pelota se clavó en el segundo palo de Leandro Brey, quien se adelantó varios pasos antes de la ejecución y quedó lejos en su intento de desviar el remate.

De titular a borrado: el inesperado jugador de Boca que quedó afuera del banco para enfrentar a Rosario Central

ver también

De titular a borrado: el inesperado jugador de Boca que quedó afuera del banco para enfrentar a Rosario Central

Sufre Scaloni: fue parte de Selección Argentina en las Eliminatorias y una gravísima lesión lo dejará afuera del Mundial 2026

ver también

Sufre Scaloni: fue parte de Selección Argentina en las Eliminatorias y una gravísima lesión lo dejará afuera del Mundial 2026

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Vaccari, la soberbia es mala consejera

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Russo habló de su salud y apuntó: "Se dijeron muchas tonterías"
Boca Juniors

Russo habló de su salud y apuntó: "Se dijeron muchas tonterías"

Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador
Boca Juniors

Los puntajes de Boca tras el empate ante Rosario Central, con un desaprobado: jugador x jugador

Los hinchas de Boca reprobaron a un titular en el empate vs. Rosario Central: “Que vuelva cuando sea un hombre”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca reprobaron a un titular en el empate vs. Rosario Central: “Que vuelva cuando sea un hombre”

Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca
Fútbol Argentino

Los mejores memes del empate entre Rosario Central y Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo