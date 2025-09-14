De titular a borrado: el inesperado jugador de Boca que quedó afuera del banco para enfrentar a Rosario Central

Boca se enfrenta a una parada brava ante su búsqueda de extender su buen momento. Este domingo desde las 17.30 visita a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo de Clausura, con la ilusión de conseguir su cuarta victoria consecutiva y mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

En la previa, Miguel Ángel Russo volvió a ratificar su nueva cábala: convocar a la totalidad del plantel para cada viaje como visitante (con la única excepción de Sergio Romero). Sin embargo, esa decisión lo obliga a someterse a una difícil decisión minutos antes del encuentro: al haber más futbolistas disponibles que lugares en la planilla, debe dejar a varios afuera del banco de suplentes.

Russo citó a 30 futbolistas para este partido y tuvo que apartar a siete nombres que no tendrán lugar. Y entre las determinaciones hubo una sorpresa: Milton Delgado. El juvenil, que había sido clave en el primer semestre, sufrió un nuevo revés desde la llegada de Russo, quien lo apartó para cederle su lugar a Tomás Belmonte, recientemente recuperado de su lesión muscular.

Milton Delgado, afuera del banco de suplentes contra Rosario Central (Getty).

Junto al volante de 20 años, los otros que quedaron afuera por decisión futbolístico son Kevin Zenón, Lucas Blondel, Agustín Martegani, Ignacio Miramón, mientras que Agustín Marchesín y Ander Herrera fueron aportados por cuestiones físicas, ya que continúan en la etapa final de sus respectivas recuperaciones.

Así, el caso Delgado no deja de ser llamativo. Una vez más, quedó demostrado que no es prioridad para Russo. En los últimos tres partidos apenas disputó dos minutos (2-0 ante Banfield en la Bombonera) y ahora, con la recuperación de Tomás Belmonte, directamente salió de la consideración para integrar el banco.

Con ese panorama, Russo definió que Boca salga a la cancha en el Gigante con: Leandro Bray; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Carlos Palacios y Edinson Cavani.

