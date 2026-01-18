Manchester United se quedó con el Derbi frente al Manchester City. Los ahora dirigidos por Michael Carrick (quien tomó las riendas del equipo, de momento, como interino, en lugar de Ruben Amorim) cortaron con una racha de cuatro partidos sin victorias al vencer a los comandados por Pep Guardiola 2 a 0 con tantos de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu (resultado que le sirvió al Arsenal para sacarle a los ciudadanos una diferencia de 7 unidades).

Pero además de los autores de los tantos que, en definitiva, permitieron la diferencia, Lisandro Martínez también se erigió como una de las figuras destacadas del partido que se llevó a cabo en el Old Trafford este sábado 17 de enero. El defensor de la Selección Argentina fue el encargado de anular totalmente a nada más ni nada menos que a Erling Haaland (que terminó siendo reemplazado a los 80 minutos).

Y esta situación tuvo una repercusión mayor, puesto que en la previa Paul Scholes y Nicky Butt, dos exfutbolista del Manchester United, señalaron en su podcast ‘The Good, The Bad and The Football’, que Licha no iba a poder con el gigante noruego. ”Esa tarea deberían dejársela a Harry Maguire, porque Martínez y Haaland sería como ver a un padre llevando a la escuela a su hijo”, dijeron entre risas y con un claro tono burlón.

Y al respecto le consultaron a Lisandro Martínez después de la victoria de The Reds Devils, quien no eludió la polémica y respondió con sobrada altura -aunque para los ingleses piensen que le falta-: ”La gente puede hacer y decir lo que quiera, es algo que no puedo controlar. Lo único que puedo hacer es demostrarlo en la cancha y creo que hoy lo demostré”.

Jamie Carragher también criticó a Lisandro Martínez por su altura y luego le pidió disculpas

No es la primera vez que en Inglaterra hacen referencia a la altura de Lisandro Martínez. Y tampoco es la primera vez que el campeón del mundo en Qatar les tapa la boca. Ya en agosto de 2022, Jamie Carragher (ex Liverpool y Selección de Inglaterra) dijo, en el programa Monday Night Football de Sky Sports, que el argentino no podía jugar de zaguero central.

“Nunca debemos juzgar a los entrenadores o jugadores demasiado pronto, pero estoy convencido de que esto no puede funcionar por su estatura jugando en una línea de cuatro“. Y agregó: “Tal vez podría ir de lateral izquierdo, tal vez podría jugar en una línea de tres, pero en una línea de cuatro, él no puede jugar ahí en la Premier League“.

No obstante, tras ver el rendimiento del protagonista en cuestión, Carragher se retractó: “Cualquier central que llega a la Premier y mide menos de 1.83m (6 pies), piensas que va a tener problemas, pero él no los tuvo… Es un guerrero, un líder. Así que pido disculpas a Lisandro Martínez. Y a los fans del Manchester United, ¡por favor dejen de tuitearme sobre Lisandro Martínez!”.

Incluso, en agosto del 2024, también en Sky Sports, tuvieron un diálogo al aire en el que se vio que zanjaron el tema. Carragher, riéndose, se puso espalda con espalda con Lisandro para comparar alturas y el ex Defensa y Justicia le dijo: “Vos eras un poco más alto, pero yo gano en otras cosas”. En tanto que el inglés le comentó: “Me preocupaba que, al ser bajo, no pudieras jugar, pero me demostraste que tienes una personalidad inmensa”.

