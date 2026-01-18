Manchester United llegaba de punto ante el Manchester City en el Derbi que disputaron este sábado 17 de enero en el Old Trafford por la jornada 22. Es que hace ya tiempo que los ciudadanos se posicionaron como el equipo fuerte de la ciudad. Incluso, los The Reds Devils no solo que no juegan la Champions League, sino que en esta temporada ni siquiera juegan competiciones europeas (el gran objetivo deportivo y, claramente, económico, que tiene el equipo en la actual campaña para el curso 26/27).

No obstante, como se suele decir en el fútbol, los clásicos son clásicos. Todo puede pasar. Y la norma se aplicó una vez más porque los dirigidos por Michael Carrick (quien suplantó al despedido Ruben Amorim) se impusieron ante los de Pep Guardiola con un marcador de 2 a 0, gracias a los tantos de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu.

Pero esa superioridad no podría haber sido tal si Lisandro Martínez, en compañía de Harry Maguire, no cumplían con su tarea de bloquear el ataque del Manchester City. Principalmente a Erling Haaland, la carta goleadora de Pep y uno de los tres máximos artilleros de la temporada de las 5 grandes ligas europeas (lleva 26 tantos en 30 partidos).

Y el plan de Licha y su colega inglés salió tan a la perfección, que los medio de comunicación del Reino Unido le apuntaron con notoria animosidad al delantero noruego, por no ser capaz de rebuscárselas para generar peligro en el arco defendido por el guardameta belga Senne Lammens.

Por ejemplo, Sky Sports, calificó a Erling Haaland con la nota más baja de los jugadores que disputaron el partido. Le puso un 3 y describieron que estuvo ”totalmente anulado” por las labores del ex Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys.

Por su lado, Manchester Evening News (que eximió a Licha con un 8), publicó que el noruego estuvo ”en silencio” los 80 minutos que duró su participación en el Derbi de Manchester (fue reemplazado por el mediocampista juvenil Divine Mukasa). ”Apenas tuvo contacto y cuando lo hizo, Martínez generalmente tuvo suficiente para controlarlo. 5”, agregó el periódico.

Mientras que la edición en inglés de Goal.com directamente lo puntuó con un 4 y exhibió: “¿Alguien ha visto a Haaland? El noruego desaparece OTRA VEZ”.

El Arsenal no aprovechó del todo el resultado del Manchester City vs. Manchester United

En su turno, el Arsenal empató 0 a 0 con el Nottingham Forest en condición de visitante. De esta manera, solo pudo sacarle un punto más de ventaja al Manchester City. Ahora, la diferencia es de 7 unidades entre el primero y el segundo de la tabla de posiciones de la Premier League.

Asimismo, el que puede arrimarse es el Aston Villa, que si vence al Everton llegará a los 46 puntos y solo estará a 4 de la cima de la clasificación.

