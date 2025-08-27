El “Plan Cavani” que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Desde su llegada a Boca, Ander Herrera parecía darle un plus al plantel cuando se confirmó su llegada a principios de este 2025. Jerarquía, estilo de juego y liderazgo eran los principales atributos que ofrecía su fichaje. Sin embargo, en términos futbolísticos, el español apenas pudo ser parte dentro de la cancha y arrastra un extenso historial de lesiones desde su arribo.

De hecho, bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo solamente pudo estar disponible en un solo partido: en el estreno de su tercer ciclo ante Benfica, por el Mundial de Clubes. Apenas a los 20 minutos del encuentro contra los lusitanos, Ander pidió el cambio por una nueva lesión muscular que aún lo mantiene alejado del verde césped.

Esta problemática física que lo tiene a maltraer aún lo mantiene marginado del plantel de Boca, ya que sigue entrenándose diferenciado junto con el otro lesionado del equipo, Tomás Belmonte. Para que regrese de manera óptima a las canchas, Russo decidió realizar el mismo plan que ideó con Edinson Cavani en las primeras semanas de su ciclo.

Cuando llegó Miguel, antes del Mundial de Clubes, el uruguayo no se encontraba en la mejor condición física y dejaba atrás una lesión muscular. Russo se mantuvo firme en no integrarlo a las prácticas a la par del grupo hasta que Cavani demostrara estar al 100% físicamente, y así fue. Recién cuando el delantero estuvo en condiciones, regresó a los entrenamientos con normalidad y al equipo en el encuentro ante Auckland City. Y lo mismo sucederá con Ander Herrera.

En Boca no le pusieron fecha de regreso a las canchas y no volverá hasta que vean que está en condiciones plenas para hacerlo. Igualmente, con la fecha FIFA de por medio, no se estiman muchos partidos más con el español afuera del equipo.

Anímicamente, esta situación lo golpeó a Herrera. Solamente pudo disputar 9 partidos con la camiseta de Boca y padeció cinco lesiones musculares en poco más de seis meses. Sin embargo, puertas adentro destacan su compromiso para seguir adelante en el día a día, y su importante rol dentro del plantel.

Ander Herrera en los entrenamientos de Boca

¿Hasta cuándo tiene contrato Ander Herrera en Boca?

En su arribo al club en enero, Ander Herrera firmó con Boca un contrato que lo vincula hasta diciembre de 2026, pero que podría quedar sin efecto antes tanto si el jugador toma la decisión de retirarse como si la dirigencia decide acordar una rescisión, posibilidad de la que de momento no se ha hablado.

Los números del español no han sido nada productivos, pues no aportó goles ni asistencias durante los 442 minutos de juego oficiales que tuvo en cancha, pero sí acumuló una tarjeta amarilla y una expulsión.

