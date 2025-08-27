Es tendencia:
Boca evalúa sumar un refuerzo a contrarreloj en el mercado de pases: el motivo

El Xeneize está por cerrar la salida de Taborda a Grecia y podría prestar a Mendía a Platense.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
A tan solo cuatro días de que termine el mercado de pases, Boca cerró la salida de Marcelo Saracchi a préstamo al Celtic de Escocia y continúa negociando para transferir a Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia, a cambio de 5 millones de dólares por el 80% de su ficha.

Como consecuencia de esto, el equipo comandado por Miguel Ángel Russo se encontró con una gran oportunidad de mercado, debido a que se le abrió un cupo para incorporar a un refuerzo por el lateral izquierdo uruguayo, que además liberó cupo de extranjero. Ahora, por la inminente venta de Taborda, podrían ser dos.

Es que, si bien el volante ofensivo de 24 años no libera un cupo debido a que cortará su préstamo con Platense, el Xeneize está negociando la salida a préstamo de Mateo Mendía al Calamar, y así tener un segundo cupo para incorporar a un futbolista en caso de que Riquelme y la dirigencia avancen. 

Esto se debe a que el elenco de Vicente López se mostró dispuesto a cortar la cesión de Taborda, pero para eso pidió que Mendía, relegado en la consideración de Russo, se convierta en nuevo refuerzo del club. Desde Boca dieron el visto bueno, y esperan llegar a un acuerdo con el contrato del futbolista. 

Así las cosas, el elenco de la Ribera podrá salir nuevamente al mercado de pases si es que lo desea. Para esto, Riquelme y Russo deberán reunirse para determinar los pasos a seguir. Según pudo saber Bolavip, en caso de ir por un refuerzo, será un futbolista de mitad de cancha en adelante. 

En este contexto, si desean avanzar por un futbolista, tendrán hasta el próximo domingo 31 de agosto para cerrar la negociación. El mismo, puede ser proveniente de la liga de Argentina o bien ser del exterior, ya que hay un cupo de extranjeros disponible. 

Los refuerzos de Boca en este mercado de pases

En el último mercado de pases, Boca no tuvo mayores movimientos y cerró la llegada de tres refuerzos. Los mismos fueron Malcom Braida, proveniente de San Lorenzo, Marco Pellegrino, a quien le compraron el pase que pertenecía al Milan y Leandro Paredes, de último paso por la Roma.

