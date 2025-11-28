El recuerdo de Carlos Bianchi a 25 años del triunfo de Boca ante Real Madrid en la Intercontinental: “Nosotros no paseamos”

Este viernes se cumplieron 25 años del histórico triunfo de Boca ante Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental 2000. Como no podía ser de otra manera, a lo largo de la jornada fueron protagonistas los héroes de aquella jornada que marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Y si había alguien que no podía faltar, era Carlos Bianchi, que rompió el silencio.

El estratega y armador del mítico plantel que conquistó el mundo, realizó una entrevista exclusiva con El Canal de Boca, el medio de comunicación que pertenece a la institución. Allí lideró una charla distendida en recuerdo al título conquistado en Japón y dejó varias frases interesantes que valen la pena destacar, cuando se cumple un cuarto de siglo de la geste histórica.

Ante una pregunta vinculada a la actividad de la delegación en los días previos al encuentro estelar contra los Galácticos de Real Madrid, el Virrey tuvo una contestación tan rápida como inteligente. De hecho, no dejó terminar la pregunta al entrevistador y lo interrumpió. “Nosotros no paseamos“, aclaró Bianchi en un claro mensaje a que la atención estaba únicamente en el partido.

Carlos Bianchi, el director técnico más exitoso de la historia de Boca. (Foto: Diario As)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente y con una sutileza característica de él, volvió a hacer referencia a la misma cuestión. “Uno no sabe cuando puede volver a jugar una final del mundo… Bueno a los 3 años se jugó, pero no es tan fácil, ja“, expresó entre risas el director técnico campeón de la Intercontinental el Xeneize en 2000 y luego en 2003 ante Milan.

Más declaraciones de Carlos Bianchi sobre la final de la Copa Intercontinental 2000

Sobre sus dirigidos, sostuvo: “Jugar una final de la Copa del Mundo no es algo que llega todos los días. Tenías que ser bastante estúpido para hacer cosas que no tenías que hacer. Yo lo dije siempre, es bueno tener buenos jugadores pero jugadores inteligentes. Afortunadamente, tuve grupos que lo fueron y comprendieron que uno trata de llevarlos por buen camino”.

En cuanto a lo que respecta al entrenamiento previo y los recaudos que debieron tomarse para enfrentar a un equipo tan poderoso y con tantas figuras de elite, el Virrey contestó: “No cambiamos en nada nuestra manera de trabajar. Lo más importante de ese viaje es haber ganado la copa, pero era un plantel que comprendió muy bien que estaba ante una ocasión única”.

Una vez conquistada la Copa Intercontinental, el Virrey recordó que le pidió a los futbolistas que se mentalicen en el próximo partido por el campeonato. “Cuando terminamos de cenar, cantamos y bailamos, había que ir a dormir. A partir de ese momento empezaba la recuperación, tenía a San Lorenzo en la cabeza y Real Madrid ya había pasado“, reveló el exitoso entrenador argentino.

A modo de cierre de la entrevista con el medio del club, el Virrey utilizó la típica frase que tantas veces resonó en las instalaciones de Boca. En primer lugar, expresó: “Estoy contento de haber vivido el Mundo Boca en un momento de mi vida“. Inmediatamente después y de cara a los hinchas, culminó: “Les envío a todos los bosteros un gran saludo, deseándoles lo mejor. ¡Felicidades!”.

