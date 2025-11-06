El tarotista que se la jugó y pronosticó el resultado del Superclásico entre Boca y River: “Lo veo ganador”

Este fin de semana se paraliza por completo el fútbol argentino para vivir una nueva edición del Superclásico entre Boca y River. Cada vez falta menos para el partido de este domingo a las 16 horas, donde La Bombonera estará colmada de fanáticos para presenciar el duelo que será más determinante que lo normal porque está en juego la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El presente de ambos no es bueno, pero está claro que llega mucho mejor el Xeneize que el Millonario, a juzgar por los últimos resultados que consiguieron cada uno. En ese mismo sentido, el reconocido tarotista Walter Lavalle se encargó de hacer pública cuál es su veredicto para este compromiso entre los dos equipos más populares del país y que se miden entre sí.

Lo cierto es que el especialista en tarot no dio demasiadas vueltas para dar su pronóstico sobre el Superclásico de este fin de semana. “Hay mucha seguridad en Boca, como que se superaron conflictos“, empezó el adelanto del experto en la materia. Inmediatamente después y sin lugar al titubeo, Lavalle sentenció: “Con las cartas lo veo ganador a Boca, está mucho mejor“.

Los jugadores de Boca celebrando un gol ante Barracas Central.

Claro que su declaración no quedó allí. “Salió la rueda de la fortuna. Son cartas bastante buenas para Boca, salvo por la luna y el 5 de espada”, continuó Walter. “Veo mucha energía puesta en Boca, espero que eso no le juegue en contra por ir impulsivamente a buscar el partido. Me gustan las cartas de Boca“, añadió pocos segundos más tarde el especialista en esta cuestión.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el tarotista amplió su discurso al respecto. “En River hay conflictos, por más que lo nieguen, lo veo acá. Hay peleas, discusiones, falta seguridad…”, sostuvo como principal argumento. “Complicado para River, lo veo mejor a Boca. Más con el 9 de basto, hay un final de ciclo para River“, culminó su pronóstico de forma tajante.

De esta manera, si se cumple con lo anunciado por Walter Lavalle, el Xeneize se impone por sobre el Millonario en un compromiso más relevante que lo habitual entre los dos gigantes del fútbol argentino. Tal como reveló el especialista en tarot, las cartas pronosticaron cierta ventaja para los dirigidos por Claudio Úbeda, por encima de los hombres de Marcelo Gallardo, por su actualidad.

Los jugadores de River tras perder ante Gimnasia. (Getty Images)

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River

Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Boca y River se enfrentan este domingo 9 de noviembre a partir de las 16 horas en La Bombonera. El partido cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará como responsable en la cabina del VAR. Cabe recordar que el encuentro es determinante para ambos en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

